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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أوضاع غير مبشرة وجرائم.. شاهد| أسوأ فندق في بريطانيا 10 مرات على التوالي

أوضاع غير مبشرة وجرائم..شاهد
أوضاع غير مبشرة وجرائم..شاهد أسوأ فندق في بريطانيا 10 مرات

حصل مبني على لقب أسوأ فندق في بريطانيا 10 مرات على التوالي، بسبب تقييمات الكثيرين السيئة حوله وسط دعوات بتجب النزول فيه بأي ثمن علما أنه يقع في ليفربول. 

ونقلت صحيفة «الديلي ستار» البريطانية عن «LiverpoolEcho» أن أحد الفنادق بليفربول حصل على تقيم أسوأ فندق في بريطانيا بسبب أوضاع غير مبشرة واتهامات بجرائم.

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ولفتت الصحفية البريطانية، إلى أن نزلاء الفندق الذي لقب بأنه أسوأ فندق في بريطانيا وجدوا به فضلات أرانب وقمامة أمام باب غرفتهم  بالفندق الذي تديره بريتانيا.

وقالت سيدة في تعليقها على وضع الفندق إنها لم تشعر بالرضا عند دخول غرفتها  حيث كانت تحتوي على كومة قش في الزاوية وفضلات أرنب كانت في كل مكان.

وأضافت سيدة أخرى بالغة من العمر 42 عاما أنها وجدت بقعا من الدم بعد أن أزالت السرير الذي كان مغطى بالقمامة.

أوضاع غير مبشرة وجرائم..شاهد أسوأ فندق في بريطانيا 10 مرات على التوالي  

وأشارت فتاة أخرى تدعى إيل ويلسون، 27 عاما، مع شقيقها آرون في وقت متأخر من الليل إلى الفندق واصفة إياه بأنه "قذر تماما" و "ينهار" ولم يكتشفان ذلك إلا في صباح اليوم التالي من وصولهما.

ولفتت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما إلى أنها لم تتلق أي رد على الشكاوى المقدمة بعد أن استيقظت ورأت حالة غرفتها.

أوضاع غير مبشرة وجرائم..شاهد أسوأ فندق في بريطانيا 10 مرات على التوالي  

فندق تاريخي استضاف ركاب تيتانيك 

وترددت أقوال حول أن هذا الفندق تاريخي وكان يستضيف ركاب تيتانيك قبل رحلته الأولى حيث يواجه بعض المشاكل الضخمة وتعزز المراجعات المحبطة من تطوره. 

وحاليا يواجه الفندق تحقيقين منفصلين من وكالات الصحة البيئية، أحدهما يتعلق بوفاة كلوي هاينز، 21 عاما، والتي عثر عليها ميتة بعد سحقها بخزانة ملابس، وتحقيق منفصل في إصابة نزيل.

أوضاع غير مبشرة وجرائم..شاهد أسوأ فندق في بريطانيا 10 مرات على التوالي  
أوضاع غير مبشرة وجرائم..شاهد أسوأ فندق في بريطانيا 10 مرات على التوالي  
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