عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شكري يُشارك في افتتاح يوم الحلول المناخية بمؤتمر COP27

شكري يُشارك في إفتتاح
شكري يُشارك في إفتتاح يوم الحلول المناخية الخاص بمؤتمر COP27

شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الافتتاحية ليوم الحلول المناخية، آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ.

 وشارك في الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، فضلاً عن "سلوين هارت" المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعمل المناخ والانتقال العادل.

 

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري أكد على ما يوفره هذا اليوم من فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات بهدف إيجاد حلول جديدة ومبتكرة وشاملة لأزمة المناخ التي يشهدها العالم اليوم، موضحاً أن تخصيص الرئاسة المصرية للمؤتمر ليوم خاص بالحلول المناخية يأتي اتساقاً مع قضية تنفيذ تعهدات المناخ التي اختارتها كموضوع رئيسي للمؤتمر.

 

وأضاف وزير الخارجية أن مجالات المدن المستدامة والنقل الصديق للبيئة ونظم إدارة النفايات تمثل جميعها مجالات تنطوي على فرص يتعين استغلالها لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والقدرة على التكيُف معه، منوهاً في هذا الصدد بالمبادرات التي أعدتها الرئاسة المصرية حول الحلول المناخية التي تهدف إلى تعزيز عمل المناخ الدولي وضمان وفاء الدول بإسهاماتها المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات وتحقيق اهداف اتفاق باريس لتغير المناخ. 

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على أن مواجهة تغير المناخ وتفعيل مختلف الحلول المناخية يتطلب التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك الحكومات والقطاع والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء التنمويين.

WhatsApp Image 2022-11-17 at 9.49.15 AM (2)
WhatsApp Image 2022-11-17 at 9.49.15 AM (2)
WhatsApp Image 2022-11-17 at 9.49.15 AM (1)
WhatsApp Image 2022-11-17 at 9.49.15 AM (1)
WhatsApp Image 2022-11-17 at 9.49.16 AM
WhatsApp Image 2022-11-17 at 9.49.16 AM
WhatsApp Image 2022-11-17 at 9.49.16 AM (1)
WhatsApp Image 2022-11-17 at 9.49.16 AM (1)
مصر الخارجية سامح شكري وزير الخارجية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ياسمين فؤاد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وزيرة البيئة الجلسة الإفتتاحية تغير المناخ التخطيط والتنمية الاقتصادية اتفاق باريس الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور محمود محيي الدين COP27 مؤتمر المناخ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أحمد أبو زيد مواجهة تغير المناخ مؤتمر COP27

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجريدة الرسمية تنشر قرارات جديدة لرئيس الوزراء 

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

إدراج 3 مواد جديدة لجدول المخدرات

مرتضى منصور يخرج عن صمته ويكشف إفلاس الزمالك.. فيديو

صوت وصورة .. إعلان عاجل من مرتضى منصور في الزمالك

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مركز الاستشعار عن بُعد بالأرصاد: بنسبة كبيرة ستتوقف الدراسة بالإسكندرية هذا الشتاء

أقوى من المضاد الحيوي.. وصفة لعلاج المخلوي التنفسي ونزلات البرد الحادة

موضوعات متعلقة

شكري: مستعدون للتنسيق مع الأشقاء في الإمارات بشأن الدورة 28 لمؤتمر المناخ

وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس إيران في مؤتمر المناخ

رئيس COP27 يعقد لقاءات مع الوزراء المعنيين بتيسير مفاوضات المناخ

وزير البيئة التركي يشيد بحسن تنظيم مصر لمؤتمر المناخ

رئاسة COP27 تطلق مبادرة لدعم النساء وتعزيز مشاركتهن في الحوكمة البيئية والاقتصاد الأخضر

المديرة التنفيذية لبرنامج المستوطنات البشرية الأممي تشيد بإنجازات مصر للتنمية الحضرية

الرئيس البرتغالي يزور الجناح المصري التي أقامته السفارة بالبازار الدبلوماسي

سفيرنا ببرلين: مصر تحاول تقريب وجهات النظر بين الدول الصناعية والنامية بمؤتمرالمناخ

ترشيحاتنا

شوبير يكشف تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

البيت الأبيض يسلط الضوء على المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء "نُوَفِّي"

الأرصاد: سقوط أمطار خلال الـ 72 ساعة القادمة |تفاصيل

تقدّم 121 خدمة متنوعة لـ30 مليون شخص.. السعودية تطلق منصة «نسك» للحج والعمرة

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

شوبير يكشف خطة الأهلي لعدم استفادة الزمالك من غرامة كهربا.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتبه لهذه العلامات .. معرفتها قد تنقذك من جلطة دموية

الشتا دق الأبواب.. طوارئ بالإسكندرية بسبب "المكنسة" وأمطار في المحافظات

مين الأجرأ؟.. الفساتين القصيرة تثير ضجة في رابع أيام مهرجان القاهرة|شاهد

بسبب الفستان... إلهام شاهين توضع في مأزق| شاهد

فيديو

قرار عاجل من الحكومة يخص المقبلين على الزواج .. فيديو

فقدان الوعي | ظهور وباء مجهول في السودان بـ 100 إصابة .. فيديو

صواريخ تضرب بولندا العضو في حلف الناتو .. هل تشعل حربا عالمية ثالثة؟ "فيديوجراف"

بعد خروجه من القسم .. تصريح مستفز من صاحب واقعة محل الكشري..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

اﻟﻤﺰﻳﺪ