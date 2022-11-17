شكري يُشارك في افتتاح يوم الحلول المناخية بمؤتمر COP27

شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر COP27، اليوم الخميس، في فعاليات الجلسة الافتتاحية ليوم الحلول المناخية، آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ.

وشارك في الجلسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور محمود محيي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية للمؤتمر، فضلاً عن "سلوين هارت" المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لعمل المناخ والانتقال العادل.

وفي تصريح للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أشار إلى أن الوزير شكري أكد على ما يوفره هذا اليوم من فرصة هامة لتبادل الآراء والخبرات بهدف إيجاد حلول جديدة ومبتكرة وشاملة لأزمة المناخ التي يشهدها العالم اليوم، موضحاً أن تخصيص الرئاسة المصرية للمؤتمر ليوم خاص بالحلول المناخية يأتي اتساقاً مع قضية تنفيذ تعهدات المناخ التي اختارتها كموضوع رئيسي للمؤتمر.

وأضاف وزير الخارجية أن مجالات المدن المستدامة والنقل الصديق للبيئة ونظم إدارة النفايات تمثل جميعها مجالات تنطوي على فرص يتعين استغلالها لتعزيز جهود مواجهة تغير المناخ والقدرة على التكيُف معه، منوهاً في هذا الصدد بالمبادرات التي أعدتها الرئاسة المصرية حول الحلول المناخية التي تهدف إلى تعزيز عمل المناخ الدولي وضمان وفاء الدول بإسهاماتها المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات وتحقيق اهداف اتفاق باريس لتغير المناخ.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية على أن مواجهة تغير المناخ وتفعيل مختلف الحلول المناخية يتطلب التعاون بين مختلف الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي، بما في ذلك الحكومات والقطاع والخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية والشركاء التنمويين.

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