وزير التعليم العالي لصدي البلد : طفرة بأعمال تطوير مستشفي بدر الجامعي لخدمة المواطنين

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الثانية لتطوير مستشفي بدر الجامعي التابع لمستشفيات جامعة حلوان.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة و الدكتور وليد السروجي القائم باعمال نائب رئيس الجامعة و عميد كلية الطب و بحضور الدكتور محمد عاطف العوام نائب المدير لمستشفى بدر الجامعي، الدكتور محمد فاضل مدير عام المستشفى .و الدكتور وائل عمرو المدير التنفيذى لمستشفيات جامعة حلوان ، الدكتور ممدوح مهدى رئيس جامعة حلوان الاسبق وعميد طب الاسبق و و الدكتور حسام عبد الغفار امين المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية .

و صرح الدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالي و البحث العلمي لـ “صدي البلد” خلال افتتاحه للمستشفى أن المستشفي شهد طفرة كبيرة خلال أعمال التطوير حيث تم تجهيزه بأعلي الامكانيات و الأجهزة الحديثة .

وأوضح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي و البحث العلمي في تصريحاته لصدي البلد ، أن التطوير بالمستشفي يعمل علي زيادة القدرة الاستيعابية لها لخدمة المناطق المحيطة بها و مساعدة المواطنين .



و تشمل المرحلة الثانية من أعمال التطوير بالمستشفى الآتي :

افتتاح وحدة الرعاية المركزة والتي تم دعمها بـ 12 سرير ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية 25 سريرا.

افتتاح القسم الداخلي بـ 21 سرير رعاية متوسطة.

افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي 18 سريرا.

افتتاح قسم قطاع الأغذية الذي يتضمن المطبخ الخاص بالمستشفى.

كانت المرحلة الأولى من عمليات التطوير بمستشفى بدر الجامعي قد تضمنت افتتاح غرف العمليات،وتغيير شبكات الكهرباء الداخلية والخارجية وكشافات الطوارئ ،وتغيير شبكات الصرف الصحي ،وتغيير شبكات نظم إطفاء الحريق،وزيادة أعداد المكيفات،وتشغيل وحدة القسطرة القلبية ،وتشغيل وحدة رعاية القلب حديثة التجهيز،وتجهيز المستشفي بأحدث اجهزة جراحات القلب المفتوح،وتشغيل وحدة علاج الأورام والعلاج الكيميائي،وافتتاح قسم الطوارئ.

مستشفي بدر الجامعي

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