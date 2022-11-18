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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحمل .. حظك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 : صمم على النجاح

برج الحمل وحظك اليوم
برج الحمل وحظك اليوم

تشير توقعات برج الحمل اليوم، يجب عليك توفير قوتك للتحديات المقبلة وتكريس اهتمامك فقط للمسائل المطروحة.

وإليك توقعات برج الحمل اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج الحمل وحظك اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022

قد تساعد الإرادة القوية والتصميم على النجاح مواليد برج الحمل الأصليين على الانتصار على معظم العقبات التي يواجهونها اليوم، تقول التوقعات الفلكية اليومية، يجب عليك توفير قوتك للتحديات المقبلة وتكريس انتباهك فقط للمسائل المطروحة، وستشعر بالحيوية لإنجاز المزيد نتيجة للتطورات الأخيرة، قد تستدير الأمور وتجلب لك فرصة عمل جديدة، إذا تمكنت من الحفاظ على السلام في المنزل من خلال التحلي بالمرونة، فقد تكون ناجحًا، حان الوقت ليبدأ بعضكم في الادخار لشراء سيارة أو منزل.

توقعات برج الحمل مهنيا

حياتك المهنية على وشك الانطلاق، من المرجح أن يتحقق أملك في بدء عمل جديد اليوم، حان الوقت للقيام بالعمل اللازم للوصول إلى أهدافك المهنية.

توقعات برج الحمل صحيا

قد يعيق اليوم الأوجاع والآلام الطفيفة التي تجعل الحركة صعبة، لا تحاول حل مشاكلك بسرعة. لا تداوي نفسك بأدوية قوية دون استشارة الطبيب أولاً، قد تساعد التدابير الوقائية والعلاجات المنزلية على الشعور بالتحسن.

توقعات برج الحمل عاطفيا

قد يكون لأصدقائك العازبين أو أقاربك البعيدين بعض الاقتراحات لك إذا كنت تبحث عن الحب، لا تغلق إمكانية معرفة المزيد عن الشخص الآخر، قد تستفيد حياتك العاطفية من تميزك عن الآخرين ومحاولة أشياء جديدة.

توقعات برج الحمل في شهر نوفمبر

أولئك في عالم الأعمال الذين تقدموا بطلبات للحصول على قروض قد يحصلون على الموافقة قريبًا، قد يكون هناك مجال كبير للشركات الجديدة للنمو والتوسع، محليًا ودوليًا.

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