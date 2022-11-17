منتخب الإكوادور .. صلابة دفاعية وطموح كبير في كأس العالم 2022

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وتنطلق الصافرة الأولى لبطولة كأس العالم مع المنتخب المضيف منتخب قطر بمباراة تجمعه مع نظيره منتخب الإكوادور على الملعب البيت.

وجرى في وقت سابق توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم على 8 مجموعات في الدور الأول بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.

وقررت شبكة قنوات بى ان سبورت إذاعة 28 مباراة في بطولة كأس العالم بقطر عبر القناة المفتوحة.

قوة دفاعية رهيبة

منتخب الإكوادور العريق فى بطولة كأس العالمي يمتلك قوة دفاعية حيث إنه يعتبر ثالث اقوى دفاع في تصفيات امريكا الجنوبية بعد الارجنتين والبرازيل.

خاض منتخب الإكوادور 6 مباريات ودية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 أمام منتخبات نيجيريا والمكسيك واليابان والسعودية والعراق والرأس الاخضر.

لم يتلق منتخب الاكوادور قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 اي هدف وخرجت شباكه بـ 6 كلين شيت

أبرز العناصر

يعتبر أبرز المدافعين في تشكيلة منتخب الإكوادور الظهير الأيسر لفريق برايتون المتألق إيستوبينان ذو الـ 24 عاما .

قلب دفاع فريق بايرن ليفركوزن الألماني صاحب هينسابي ذو الـ 20 عاما.

قلب دفاع فريق تروا الاساسي والهداف والذى يعتبر مطلب أكبر الاندية حاليا

أنخيل بيرسيادو الظهير الأيمن جينك صاحب 22 عاما.

ويملك منتخب الاكوادور موهبة رائعة ومطلوب من كبار الدوري الانجليزي الممتاز لما يقدمه من مستوى مع نادي برايتون وهو موزيس كاسيدو صاحب الـ 21 عاماً مع متوسط ميدان فريق اغسبورج الاساسي غريزو صاحب الـ 27 عاما.

كما يمتلك منتخب الاكوادور عناصر مميزة في خط الهجوم بقيادة اينر فالنسيا هداف الدوري التركي ويعد مهاجم متكامل صاحب خبرة كبيرة دوليا ومع الاندية الذي ساهم بـ 17 هدفا فى هذا الموسم مع فريقه من 12 مباراة فقط

مع اعتبار نجم برايتون الصاعد جريمي سارمينتو صاحب الـ 20 سنة واونزالو بلاتا نجم فريق بلد الوليد الأسباني وغيرهم من الاسماء المميزة.

ويخوض منتخب الاكوادور منافسات بطولة كأس العالم تحت قيادة المدرب اوستافو ألفارو صاحب الخبرة الطويلة .