عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

منتخب الإكوادور .. صلابة دفاعية وطموح كبير في كأس العالم 2022

منتخب الإكوادور
منتخب الإكوادور

تنطلق منافسات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبا.

وتنطلق الصافرة الأولى لبطولة كأس العالم مع المنتخب المضيف منتخب قطر بمباراة تجمعه مع نظيره منتخب الإكوادور على الملعب البيت.

وجرى في وقت سابق توزيع المنتخبات الـ32 المشاركة في نهائيات كأس العالم على 8 مجموعات في الدور الأول بواقع 4 منتخبات في كل واحدة.

وقررت شبكة قنوات بى ان سبورت إذاعة 28 مباراة في بطولة كأس العالم بقطر عبر القناة المفتوحة.

قرار جديد من الكاف.. موعد ومكان استضافة قرعة دوري الأبطال والكونفيدرالية

التردد متاح.. قناة مفتوحة تذيع 28 مباراة في كأس العالم مجانا

قوة دفاعية رهيبة 

منتخب الإكوادور العريق فى بطولة كأس العالمي يمتلك قوة دفاعية حيث إنه يعتبر ثالث اقوى دفاع في تصفيات امريكا الجنوبية بعد الارجنتين والبرازيل. 

خاض منتخب الإكوادور 6 مباريات ودية قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 أمام منتخبات نيجيريا والمكسيك واليابان والسعودية والعراق والرأس الاخضر.

لم يتلق منتخب الاكوادور قبل انطلاق منافسات بطولة كأس العالم بقطر 2022 اي هدف وخرجت شباكه بـ 6 كلين شيت

تفاصيل جديدة .. كهربا مهدد بالإيقاف لمدة عام بسبب غرامة الزمالك

سنة كبيسة.. 2022 وش النحس على منتخب مصر الأول والناشئين

أبرز العناصر 

يعتبر أبرز المدافعين في تشكيلة منتخب الإكوادور الظهير الأيسر لفريق برايتون المتألق إيستوبينان ذو الـ 24 عاما .

قلب دفاع فريق بايرن ليفركوزن الألماني صاحب هينسابي ذو الـ 20 عاما. 

قلب دفاع فريق تروا الاساسي والهداف والذى يعتبر مطلب أكبر الاندية حاليا 
أنخيل بيرسيادو الظهير الأيمن جينك صاحب 22 عاما. 
ويملك منتخب الاكوادور موهبة رائعة ومطلوب من كبار الدوري الانجليزي الممتاز لما يقدمه من مستوى مع نادي برايتون وهو موزيس كاسيدو صاحب الـ 21 عاماً مع متوسط ميدان فريق اغسبورج الاساسي  غريزو  صاحب الـ 27 عاما. 

كما يمتلك منتخب الاكوادور عناصر مميزة في خط الهجوم  بقيادة اينر فالنسيا هداف الدوري التركي ويعد مهاجم متكامل صاحب خبرة كبيرة دوليا ومع الاندية الذي ساهم بـ 17 هدفا فى هذا الموسم مع فريقه من 12 مباراة فقط
مع اعتبار نجم برايتون الصاعد جريمي سارمينتو صاحب الـ 20 سنة واونزالو بلاتا نجم فريق بلد الوليد الأسباني وغيرهم من الاسماء المميزة. 

ويخوض منتخب الاكوادور منافسات بطولة كأس العالم تحت قيادة المدرب اوستافو ألفارو صاحب الخبرة الطويلة .

كأس العالم منتخب قطر منتخب الاكوادور الأرجنتين نيجريا برايتون فريق بايرن ليفركوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

اشتري بسرعة الجرام يبدأ من 839 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

امتحانات شهر نوفمبر لطلاب المدارس .. قرارات نهائية بشأنها

مفاجأة بشأن موقف كهربا في الأهلي وموعد تسديد الغرامة

الدولار يهبط بقوة إلى نقطة غير متوقعة عالميا..وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

مديريات القوى العاملة توفر 6885 فرصة عمل بالمحافظات

قرارات حكومية بتخصيص أراض لإنشاء مراكز رعاية أولية ومجمعات تعليم أزهري بالقاهرة والدقهلية

إدراج 3 مواد دوائية جديدة لـ جدول المخدرات

موضوعات متعلقة

16 لاعبا .. أبرز المستبعدين فى المنتخبات من كأس العالم 2022

توقع بوفون لبطل كأس العالم: الأرجنتين والبرازيل الأقوى.. وفرنسا منافس شرس

ترشيحاتنا

الحرائق المتكررة تجبر كيا على حملة استدعاءات لـ نيرو هايبرد

انخفاض أسعار الأرز قريبا وحل لغز اختفائه من الأسواق.. أعلى سعر 18 جنيها

في حدود 5500 جنيه.. ريلمي تطلق هاتفين بكاميرا 108 ميجا بكسل وأندرويد 13

وكيل الأزهر لطلاب الأقصر: الشهيد أحمد منسي خط بدمائه معاني التضحية والوفاء

عباس شومان: الأزهر اتخذ من نصوص القرآنِ والسنة مرتكزات ومنطلقات لترسيخ السلام

سرقت منهن 12 مليون جنيه.. مستريحة دمياط نصبت على السيدات وهربت.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إطلالة لافتة.. رانيا منصور تثير الجدل بظهورها على الريد كاربت| شاهد

تظهر حول العين.. علامة مبكرة على تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية

اليوم العالمي للولادة المبكرة.. أطفال خدج أصبحوا شخصيات بارزة كتشرشل وأينشتاين

دار الإفتاء تؤيدني.. هبة قطب تثير الجدل من جديد: "احضنوا زوجاتكم"

فيديو

لا توجد آثار للعنف.. تفاصيل وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح

عندها 22 سنة.. فتاة تدخل لإجراء عملية لوز فتفارق الحياة| تغطية خاصة

سعر الدولار اليوم والذهب يرتفع مجددا

تحذير هام.. طبيب يكشف كارثة تفعلها الأمهات عند سخونية الطفل |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ