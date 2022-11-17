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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شاهد.. محمد عبد المنعم يظهر في مران الأهلي بالقناع الطبي

محمد عبد المنعم
محمد عبد المنعم

نشر محمد عبد المنعم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، صورة له خلال تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وظهر عبد المنعم عبر حسابه علي انستجرام صورة له من مران الأهلي مرتديًا واقيًا للوجه بعدما ‏أجرى جراحة «إصلاح اعوجاج وكسر في الأنف» تحت إشراف ‏أحد الأساتذة المتخصصين ‏في جراحة الوجه والفكين.‏

ويستعد فريق الكرة بالنادي الأهلي للارتباطات المقبلة فى المسابقات المحلية بعد الفوز في أول 3 مباريات بالدوري الممتاز للموسم الجارى.

ويلتقى الأهلي يوم 27 نوفمبر الجارى مع المقاولون العرب فى الخامسة مساءً  باستاد الأهلي والسلام فى ربع نهائي الكأس.

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IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٤٢٩٢٧
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IMG_٢٠٢٢١١١٧_١٤٢٩٥٢
قناع طبي محمد عبد المنعم الدوري الممتاز النادي الأهلي ملعب التتش

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