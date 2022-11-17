أول تعليق من محمد صلاح بعد الفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم بتصويت جمهور تيك توك

عبر محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، عن سعادته بفوزه بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جمهور تيك توك في حفل جوائز جلوب سوكر.

وقال صلاح عقب استلامه الجائزة:"أهم شيء في كرة القدم هو الجمهور، وأن تفوز بجائزة بتصويت الجمهور هو شيء عظيم".

وأردف:"أنا دائمًا أركز على مساعدة الفريق للفوز وتحقيق الألقاب، كل شيء يحفزني لتقديم الأفضل".

واختتم قائلًا:" طالما حققت أن ذلك الإنجاز، يستطيع أي لاعب في الوطن العربي تحقيق ذلك، لا يوجد فرق بيننا وبين الأوروبيين، الفرق في العقلية، يجب أن تكونوا جاهزين، لأنك ستجد أشياء صعبة في مسيرتك، يجب أن تُقدم التضحيات، تضحيات تمس عائلتك وكل شي، لي الشرف بأن أحقق تلك الجائزة على أرض عربية.".

وتُوج محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جمهور تيك توك بحفل جوائز جلوب سوكر.

وحصد صلاح الجائزة بعدما حصد أكبر عدد من الأصوات على حساب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.

وأثنى سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، على محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر.

وقال راموس خلال حفل جوائز جلوب سوكر:" محمد صلاح أحد أقوى المهاجمين الذين لعبت ضدهم، وهو أحد أفضل اللاعبين العرب على الإطلاق".

عناق محمد صلاح وسيرجيو راموس

وتعانق صلاح وسيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك على هامش حفل جوائز الأفضل في العالم “جلوب سوكر”.

وتبادل صلاح وراموس العناق على هامش حفل جوائز جلوب سوكر والذي يحضرانه سويًا في دبي الإماراتية.

وكان سيرجيو راموس تسبب في إصابة لمحمد صلاح بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا 2018 بين ريال مدريد وليفربول، الأمر الذي أجبر “مو” على مغادرة المباراة، كذلك التخلف عن أولى مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2018 أمام أوروجواي.

وتواجد محمد صلاح في حفل توزيع جوائز جلوب سوكر للكشف عن أفضل لاعب في العالم لعام 2022.

ويُنظم مجلس دبي الرياضي حفل جوائز جلوب سوكر لاختيار اللاعب الأفضل في العالم في نسختها الثالثة عشرة.

وحضر العديد من النجوم لحفل جوائز جلوب سوكر على رأسهم سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، زلاتان إبراهميموفيتش مهاجم ميلان الإيطالي، والأسطورة الإنجليزية واين روني.

وغادر محمد صلاح معسكر منتخب مصر بالكويت، لحضور حفل جوائز جلوب سوكر،على أن يعود للمعسكر عقب نهاية الحفل.