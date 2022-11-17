محمد صلاح يعانق زلاتان إبراهيموفيتش في حفل جلوب سوكر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر صورًا للنجم محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي من حفل جوائز جلوب سوكر لتوزيع جوائز الأفضل في العالم، بمدينة دبي الإماراتية.



وظهر صلاح وهو يعانق زلاتان إبراهيموفيتش لاعب ميلان الإيطالي، وذلك على هامش حفل جوائز الأفضل في العالم “جلوب سوكر” والذي يحضرانه سويًا في دبي الإماراتية .



وتُوج محمد صلاح جناح فريق ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، بجائزة أفضل لاعب في العالم 2022 بتصويت جمهور تيك توك بحفل جوائز جلوب سوكر.



وحصد صلاح الجائزة بعدما حصد أكبر عدد من الأصوات على حساب الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد الإسباني، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، ليونيل ميسي، كريستيانو رونالدو.