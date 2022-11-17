سيناتور أمريكي: بايدن يقوم بعمل رائع كنائب للرئيس زيلينسكي

قالت عضو الكونجرس، السيناتور الجمهوري، مارجوري تايلور جرين، إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يقوم بعمل رائع كنائب للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وكتبت جرين على "تويتر": "يريد بايدن المزيد من الأموال، 37.7 مليار دولار لأوكرانيا. بايدن يقوم بعمل رائع كنائب للرئيس زيلينسكي".

وفي وقت سابق، قالت جرين، إن سقوط الصاروخ في بولندا كان على الأرجح بسبب خطأ ارتكبته أوكرانيا.

وكتبت جرين في تغريدة علي موقع “تويتر”: "الهجوم الصاروخي الذي قتل شخصين بريئين في بولندا كان على الأرجح من الدفاعات الجوية الأوكرانية".

ودعت جرين إلى عدم السماح للزعيم الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالمطالبة بالمال والأسلحة من دافعي الضرائب الأمريكيين بينما "يحاول جر العالم إلى حرب عالمية ثالثة".

وبعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، خصصت أمريكا والاتحاد الأوروبي مليارات الدولارات لتسليح الجيش الأوكراني والحفاظ على الاستقرار المالي في كييف.