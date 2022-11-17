تونس تؤمن مشاركة برون في المونديال بموافقة كتابية من الفيفا

طمأن الاتحاد التونسي لكرة القدم جماهير منتخب (نسور قرطاج) بشأن مشاركة مدافع ساليرنيتانا الايطالي ديلان برون في نهائيات كأس العالم بقطر 2022.

وكان برون أقصي خلال المباراة الودية لتونس ضد البرازيل التي أجريت يوم 27سبتمبر الماضي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس وخسرتها تونس 1 / 5.

وأوضح الاتحاد اليوم على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن لديه تأكيد كتابي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأن ديلان برون مؤهل للعب في كل المقابلات الرسمية بما في ذلك مباراة الدنمارك يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الأولى من منافسات الدور الأول بكأس العالم.

وتابع الاتحاد أن العقوبة التي تحصل عليها برون من لجنة التأديب لفيفا تتمثل في حرمانه من خوض مقابلتين وديتين مع المنتخب التونسي وأن العقوبة لا تحرمه من خوض أي مقابلة رسمية مع المنتخب.

وتلعب تونس ضمن المجموعة الرابعة بجانب منتخبات فرنسا وأستراليا والدنمارك.