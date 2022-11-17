رئيس شركة عقارية: الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية المستدامة

أكد المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذي للشركة السعودية المصرية للتعمير ان مصر تلعب دورا كبيرا في دعم الخطوات التي يقطعها قطاع التطوير العقاري نحو التنمية المستدامة وفقًا لأجندة 2030.

وأضاف فى تصريحات صحفية ان هذا المنهج ظهر واضحا بعد نجاح المناقشات التي دارت داخل المؤتمر الاقتصادي، أكتوبر الماضي، حول الاتفاق على ضرورة دعم صناعة تصدير العقار، وكذلك توحيد الجهود العالمية خلال قمة “COP 27" لمواجهة تغير المناخ، بما يساعد على دفع مشروعات العمارة الخضراء والمدن الذكية المستدامة.

وأكد حرص شركته على تطبيق مبادئ الاستدامة في جميع مشروعاتها وأن الشركة لديها مشروع يتم به تطبيق كل معايير الاستدامة البيئية ويتمثل ذلك في الاستفادة من مياه الامطار وتحسين درجات الحرارة داخل المشروع والاعتناء باختيار مواد البناء صديقة للبيئة.

وأيضا خفض التلوث الضوئي وجودة حركة التنقل ووسائل النقل الذكية وإعادة تدوير النفايات وتعظيم جودة الهواء الداخلي وتحسين كفاءة أنظمة الطاقة، وغيرها من العناصر التي تكفل الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة داخل مختلف مرافق المشروع.