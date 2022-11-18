عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا.. هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف الدولي في قاعدة أمريكية

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الخميس، تعرض قاعدة القرية الخضراء في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، إلى هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف الدولي.

 

وقالت القيادة في بيان، إن "الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، معتبرة أن هذه الهجمات "تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، وأعلن فتح تحقيق في الحادث.

 

وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة ذاتها في شهر سبتمبر الماضي.

قادمة من سوريا .. الأردن تحبط تهريب كميات مخدرات

بمعقل الدواعش.. العثور على فتاتين مصريتين مقطوعتي الرأس في سوريا

وغالباً ما تتعرض قاعدة القرية الخضراء، التي تتخذ من أكبر حقل نفط سوري، مقراً لها، أقصى شرق البلاد، وعلى مقربة من الحدود العراقية، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران القيام بتنفيذ هذه الهجمات.

واشنطن سوريا ايران التحالف الدولي هجوم صاروخي قاعدة القرية الخضراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

بصورة البطاقة.. كيف تحصل على 11 ألف جنيه شهريا من بنك ناصر

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

موضوعات متعلقة

زيلينسكي: أكثر من 10 ملايين أوكراني بلا كهرباء

تسليح المسيرات.. FBI يكشف عن خطير كبير يهدد أمريكا

مقاتلات F16 أمريكية ترافق بعثة منتخب بولندا إلى قطر.. وهذا هو السبب

كادت تشعل حربا عالمية.. سياسية فرنسية تصدم أوكرانيا بعد الاتهامات الكاذبة

الانسحاب من زابوريجيا.. وكالة الطاقة الذرية تتبني قرارا جديدا ضد روسيا

بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.. جنرال كبير بالجيش الأمريكي يتحدي البيت الأبيض

استقالة جماعية.. المجر تكشف عن أسوأ رد من الاتحاد الأوروبي على روسيا

خلاف بين إيطاليا وفرنسا.. اجتماع "غير عادي" في أوروبا بسبب أزمة المهاجرين

ترشيحاتنا

مظاهرات إيران .. مقتل 10 من قوات الأمن وإطلاق نار وطعن بعدة مدن | شاهد

ظهور مميز لعنقود الثريا طوال شهر نوفمبر.. اعرف السبب

سوريا.. هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف الدولي في قاعدة أمريكية

مصر تعرب عن تعازيها لـ فلسطين إثر حريق مخيم جباليا

لاعب مفاجأة .. ضياء السيد يكشف عن التشكيل الأقرب للمنتخب لمواجهة بلجيكا

شبانة : حل أزمة كهربا وعودته للمشاركة بأوامر الخطيب ورغبة الرعاة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توارد أفكار أم سرقة| الغرفة 207 "كوبي بيست" من رواية أمريكية سبقتها بـ 9 سنوات

أوشك أن يمزق "طرحة" العروس..عريس مصري يرقص في حفل زفافه بطريقة هيستيرية

إنجي المقدم تطل ببدلة شفافة في فعاليات مهرجان الفاهرة السينمائي

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ