سوريا.. هجوم صاروخي يستهدف قوات التحالف الدولي في قاعدة أمريكية

أعلنت القيادة الوسطى الأمريكية، اليوم الخميس، تعرض قاعدة القرية الخضراء في حقل العمر النفطي شرقي سوريا، إلى هجوم صاروخي استهدف قوات التحالف الدولي.

وقالت القيادة في بيان، إن "الهجوم الصاروخي لم يسفر عن إصابات أو أضرار، معتبرة أن هذه الهجمات "تعرض قوات التحالف والمدنيين للخطر وتقوض الاستقرار في سوريا والمنطقة".

وأضاف أن الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات أو خسائر مادية، وأعلن فتح تحقيق في الحادث.

وكان آخر هجوم صاروخي تعرضت له القاعدة ذاتها في شهر سبتمبر الماضي.

وغالباً ما تتعرض قاعدة القرية الخضراء، التي تتخذ من أكبر حقل نفط سوري، مقراً لها، أقصى شرق البلاد، وعلى مقربة من الحدود العراقية، وتتهم واشنطن فصائل موالية لإيران القيام بتنفيذ هذه الهجمات.