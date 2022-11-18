على الهواء.. جابر القرموطي يعلن تبرعه بأعضائه بعد وفاته.. فيديو

أعلن الإعلامي جابر القرموطي، تبرعه بأعضائه بعد الوفاة هو ومجموعة من فريق عامل برنامج مانشيت.

وقال الإعلامي جابر القرموطي خلال تقديمه برنامج "مانشيت"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: "أنا أعلن أنه لا مانع عندي قبل الوفاة لو الإجراءات سليمة بعد الوفاة أني متبرع بالأعضاء".



وأكد: "كلام نهائي جابر القرموطي وأعضاء من مانشيت سيتبرعون بأعضائهم"، لافتا: "بكامل قوانا العقلية أقول لكم أنا وأعضاء الفريق متبرعون بالأعضاء بعد الوفاة".

وأضاف: "الفكرة إن ممكن أخويا أو أبويا أو حد عزيز علينا يكون محتاج لهذا الأمر، وأنا مش هعملها فرقعة"، متابعا: "بكامل إرادتنا هنشوف الإجراءات وهنمشي فيها".