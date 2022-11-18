عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد زكي عاش البطولة الأولى أمام سعاد حسني وهذا تاريخ ميلاده الحقيقي

أحمد زكي
أحمد زكي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي الذي افتقدته السينما المصرية على مدار 17 عاما منذ رحيله في 2005، ولكنه مازال في ذاكرة المشاهدين وزملائه من الفنانين. 

أحمد زكي الذي ولد عام 1946،  وهو التاريخ الحقيقي المذكور في وثيقته الشخصية بعدما تداول الجمهور على مدار سنوات أنه من مواليد 1949، بدأت رحلته الفنية على المسرح أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الشهيرة منها العيال كبرت وهاللو شلبي ومدرسة المشاغبين، واتجه إلى السينما في السبعينات. 

كان أول ظهور لأحمد زكي على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، وكانت البطولة الأولى له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 1978. 

لم تكن حياة أحمد زكي الشخصية على قدر التألق الفني الذي شهدته مسيرته، وعاش في حياته الكثير من المواقف الصعبة، منها وفاة والده في وقت مبكر، وزواج والدته من شخص آخر، وتربيته على يد أقاربه. 

وقال أحمد زكي في لقاء تلفزيوني قديم، إنه كان يشعر دائما بأنه مقهور ومعقد، وذلك لأنه لايعرف كيف يتفاهم مع الناس ويشعر أنه غريب عن الوسط الفني، خاصة أنه يتعجب ممن يبتسمون في وجه بعضهم وفي الظهر يظهرون عكس هذا.

وحتى الزواج لم ينجد أحمد زكي من مأساوياته بل زادها، فقد تزوج الراحل مرة واحدة في حياته كانت من الممثلة هالة فؤاد، بعدما تعرف عليها أثناء تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين" (1985)، ولكن غيرة الزوج الشديدة كانت مصدرا لمشاكل كثيرة، وطلب منها أن تعتزل الفن، لكنها رفضت فطلقها بعد أن أنجبت له ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي.

أحمد زكي الوسط الفنى مدرسة المشاغبين السينما المصرية فريد شوقي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

شاهد.. رامي ربيعة وكهربا والسولية من مران الأهلي

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

ترشيحاتنا

أمير مرتضى يعلن توقيع عقوبة على سامسون لهذا السبب

انخفاض كبير في أسعار النفط العالمية

مواقيت الصلاة .. اليوم الجمعة 18 نوفمبر 2022 - 24 ربيع الآخر 1444

بكلمات بسيطة عظم أجرك في ليلة الجمعة

الحبس عامين لـ عاملين ديليفري سرقا خزينة مطعم بالتجمع الأول

لليوم الثاني .. كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

نشرة المرأة والصحة| تحذير من دواء يباع بالصيدلية يسبب الموت.. وسر رشاقة سولاف فواخرجي وميرهان حسين تشعل المهرجان

مين الأحلى بالملاية اللف .. أروى جودة وأسما شريف منير بإطلالات مثيرة

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرجاع تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ