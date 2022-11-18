أحمد زكي عاش البطولة الأولى أمام سعاد حسني وهذا تاريخ ميلاده الحقيقي

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي الذي افتقدته السينما المصرية على مدار 17 عاما منذ رحيله في 2005، ولكنه مازال في ذاكرة المشاهدين وزملائه من الفنانين.

أحمد زكي الذي ولد عام 1946، وهو التاريخ الحقيقي المذكور في وثيقته الشخصية بعدما تداول الجمهور على مدار سنوات أنه من مواليد 1949، بدأت رحلته الفنية على المسرح أثناء دراسته في المعهد العالي للفنون المسرحية، وشارك في عدد من الأعمال الشهيرة منها العيال كبرت وهاللو شلبي ومدرسة المشاغبين، واتجه إلى السينما في السبعينات.

كان أول ظهور لأحمد زكي على شاشة السينما في فيلم ولدي عام 1972 أمام الفنان فريد شوقي، وكانت البطولة الأولى له أمام سعاد حسني في فيلم شفيقة ومتولي عام 1978.

لم تكن حياة أحمد زكي الشخصية على قدر التألق الفني الذي شهدته مسيرته، وعاش في حياته الكثير من المواقف الصعبة، منها وفاة والده في وقت مبكر، وزواج والدته من شخص آخر، وتربيته على يد أقاربه.

وقال أحمد زكي في لقاء تلفزيوني قديم، إنه كان يشعر دائما بأنه مقهور ومعقد، وذلك لأنه لايعرف كيف يتفاهم مع الناس ويشعر أنه غريب عن الوسط الفني، خاصة أنه يتعجب ممن يبتسمون في وجه بعضهم وفي الظهر يظهرون عكس هذا.

وحتى الزواج لم ينجد أحمد زكي من مأساوياته بل زادها، فقد تزوج الراحل مرة واحدة في حياته كانت من الممثلة هالة فؤاد، بعدما تعرف عليها أثناء تصوير مسلسل "الرجل الذي فقد ذاكرته مرتين" (1985)، ولكن غيرة الزوج الشديدة كانت مصدرا لمشاكل كثيرة، وطلب منها أن تعتزل الفن، لكنها رفضت فطلقها بعد أن أنجبت له ابنهما الوحيد هيثم أحمد زكي.