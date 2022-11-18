عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

ذكرى الأربعين للميت.. الإفتاء تفجر مفاجأة عن حكم إقامته وانتفاع المتوفى به

صدى البلد

حكم إقامة الأربعين للميت وهل ينتفع به ؟ ..قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يوجد في الشرع ما يٌلزم الإنسان بإقامة الأربعين وذكرى تأبين الميت، مشيرًا إلى أنه لا يحرم الاجتماع بعد وفاة الميت بـ40 يومًا أو قبله أو بعده، والدعاء له وقراءة القرآن ووهب مثل ثوابه إلى الميت.

وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: هل ينتفع الميت بإقامة الأربعين؟ أن الميت ينتفع عمومًا بالأعمال الصالحة التي يفعلها الأحياء ويهدون مثل ثوابها للميت، لافتًا إلى أنه لا يشترط الالتزام بيوم الأربعين أو القول بأنه أفضل من غيره بقوله: «الميت لا ينتفع بالأيام، الميت ينتفع بالأعمال».

حكم إقامة الأربعين
كانت دار الإفتاء قالت إن كان  إحياء ذكرى الأربعين للميت مقتصرًا على إطعام الطعام وقراءة القرآن وهبة ثواب ذلك إلى الميت فلا حرج في ذلك.

وأضافت في فتوى لها أنه إن كانت الذكرى تُقام على هيئة مأتم لا يختلف عن مأتم يوم الوفاة بحيث يُعلَن عنه في الصحف وتقام له السرادقات ويتوالى المعزون فيشكر منهم من حضر ويلام من تخلف ولم يعتذر، وتقيم النساء بجانب ذلك مأتمًا آخر في ضحوة النهار للنحيب والبكاء وتجديد الأسى والعزاء، فهذا كله مما يُكره شرعًا(يكرهه الله ورسوله)؛ لما فيه من إعادة الأحزان وتكليف أهل الميت ما لا يطيقون.

وأكدت أن مذهب جمهور الفقهاء أن مدة التعزية ثلاثة أيام، وأن التعزية بعدها مكروهة واستدلوا لذلك بإذن الشارع في الإحداد في الثلاث فقط في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» أخرجه البخاري من حديث أم حبيبة رضي الله عنها.

حكم إقامة الأربعين دار الإفتاء قراءة القران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجابة طالب عن سؤال بالامتحان تثير الجدل على مواقع التواصل .. تفاصيل

تحذير شديد اللهجة من الصحة.. دواء يباع بالصيدلية يعالج البرد ويسبب الموت

كيلو الأرز بـ 10 جنيهات ونصف فقط.. من أين تحصل عليه؟

10 جنيهات للجرام.. ارتفاع الذهب بشكل كبير وهذا سعر عيار 21

اتاخدت على خوانة..ماذا قالت تقارير المستشفى عن تحاليل إدمان شيرين عبد الوهاب؟

قبل الإعلان الرسمي .. تسريبات : محمد صلاح أفضل لاعب في العالم 2022

تحذير شديد اللهجة للمواطنين .. تخزين الأرز في المنزل يعرضك لهذه العقوبة

قرار عاجل من النيابة تجاه الطفل المتهم بالتعرض لفتاة فرنسية بالمقطم

ترشيحاتنا

أفضل الذكر آخر الليل .. النبي نصح به أصحابه .. وعلي جمعة يكشف عنه

مستشار وزير الزراعة: اللحوم الاصطناعية أفضل من الطبيعية

سعر تسلا Y موديل 2023 في الإمارات.. صور

وفر فلوسك.. أفضل ألعاب البلايستيشن على الموبايل

لهذا السبب .. إسرائيل تختبر نسخة بحرية من القبة الحديدية | شاهد

ما السور التى تقرأ فى قيام الليل ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروع كبير| شمس الكويتية.. حكاية متمردة على طريق خالد يوسف

نشرة المرأة والصحة| تحذير من دواء يباع بالصيدلية يسبب الموت.. وسر رشاقة سولاف فواخرجي وميرهان حسين تشعل المهرجان

مين الأحلى بالملاية اللف .. أروى جودة وأسما شريف منير بإطلالات مثيرة

لب وكروت شحن .. شاب يطلب استرجاع تكاليف الخطوبة يثير الجدل على السوشيال ميديا

فيديو

مهرجان القاهرة السينمائي .. ندوة كاملة أبو ذكري والفيلم المصري ١٩ ب

المستشفى كامل العدد .. تعرف على تطورات إصابة لاعبي الأهلي / فيديوجراف

بمحضر شرطة.. شاهد| اللانش بوكس الذي تسبب في فصل طالب من المدرسة

فرصة .. شروط ومواعيد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي ودار مصر وجنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

غادة جابر

رحلتي الأولى لمؤتمر الأطراف.. ورسائل السلام

عبد المعطى أحمد

جمعة سوداء عندهم .. بيضاء عندنا

د.هادي التونسي

وداعا يوسف الشاروني الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ