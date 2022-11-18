بحبكم جدا.. كندة علوش تهنئ منى زكي وأحمد حلمي بعيد ميلادهما

حرصت الفنان كندة علوش على تهنئة كل من الفنانة منى زكي والفنان أحمد حلمي، بمناسبة عيد ميلادهما، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

ونشرت كندة علوش صورة تجمعهم وعلقت قائلة : أسعد عيد ميلاد للمفضلين عندي ، بحبكم جدا.



وتصدَّرت النجمة منى زكي، تريند تويتر، بالسعودية خلال الأيام الماضية وذلك عقب أول عرض من مسرحيتها "وش تاني" على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض وحملت القاعة شعار كامل العدد .

قالت منى، في المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر المركز الإعلامي لموسم الرياض 2022 لمسرحية وش تاني، إنها سعيدة جدًا بمقابلة الجمهور السعودي في أول عودة لها، بعد انقطاعها الطويل عن المسرح خلال السنوات الماضية.

وأشارت منى زكي، أنها سعيدة للعودة إلى المسرح، الذي كان أول بداياتها في عالم الفن، لافتة إلى سعادتها بالتطور الذي تشهده فعاليات موسم الرياض، ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه، ومعالي المستشار تركي آل الشيخ.

جدير بالذكر أن المسرحية من بطولة عدد كبير من النجوم، منهم: منى زكي، أحمد رزق، حمدي الميرغني، محمد ثروت، رحمة أحمد، مصطفى غريب، طاهر أبو ليلة.