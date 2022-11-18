وزير الشباب والرياضة يلتقي السفراء العرب لدى كندا

أقام السفير المصري لدى كندا، أحمد حافظ، مأدبة عشاء على شرف وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، بدار السكن بالعاصمة الكندية (أوتاوا)، على هامش مشاركة الوزير في اجتماعات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.



حضر مأدبة العشاء سفراء الإمارات وقطر والأردن ولبنان واليمن، ورئيس جامعة أوتاوا بكندا، جاك فريمونت، ومسؤولو الجامعة، وأعضاء السفارة ورئيس المكتب التجاري.



وتواصلت أنشطة الوزير أشرف صبحي في كندا بحضور السفير المصري أحمد حافظ، حيث كان قد عقد اجتماعا أمس الخميس مع رئيس جامعة أوتاوا وقيادات الجامعة، حيث شهد اللقاء نقاشا حول سبل تطوير التعاون المشترك.



كما شملت لقاءات الوزير لقاء مع رابطة الطلاب المصريين بجامعة أوتاوا الكندية، حيث حرص الوزير أشرف صبحي على إجراء حديث صريح وحوار تفاعلي مفتوح مع الطلاب، مع التأكيد على أنه جيل واعد تفتخر به مصر.



ويشارك وزير الشباب والرياضة في اجتماعات مجلس إدارة المكتب التنفيذي للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات، والمقامة في مدينة مونتريال الكندية خلال الفترة 17 -18 نوفمبر الجاري، وذلك بصفته عضو مجلس إدارة الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (وادا).



وتتناول اجتماعات المكتب التنفيذى للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات عدة ملفات منها قياس مؤشرات الأداء الرئيسية، وتقييم الوضع الراهن من إنجازات محققة على مستوى مكافحة المنشطات رياضيا بمختلف دول العالم، إضافة إلى التطرق إلى مجموعة من الموضوعات المتعلقة بالرياضيين وبعض الاتحادات الرياضية ببعض الدول.