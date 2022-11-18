تتاح بمصر.. تفاصيل أول لعبة إلكترونية لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة

تطلق نون، المنصة الرقمية للتسوق الإلكتروني في الشرق الأوسط أول لعبة لتوقعات نتائج المباريات في المنطقة مع فرص الفوز برصيد مسترجع بقيم ضخمة، والفوز بـ 60000 ج.م رصيد على المنصة.

تتاح اللعبة لجميع العملاء في مصر والسعودية والإمارات على التطبيق غدا في تاريخ 19 نوفمبر وتستمر حتى نهائيات كأس العالم.

ويلعب العملاء بشكل مجاني ويمكنهم توقع النتائج أو الفريق الفائز خلال بطولة كأس العالم القادمة، والحصول على فرصة الفوز برصيد مسترجع.

يذكر أن عروض الجمعة الصفراء والتي تأتي كأكبر حدث تسوق في الشرق الأوسط، تاتى مرتبطة بحدث التسوق العالمي الجمعة السوداء، ويتيح للبائعين المحليين الوصول إلى ملايين العملاء.