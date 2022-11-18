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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بقيمة مليون ريال.. بلاك هات تختتم فعالياتها بالرياض

صدى البلد

اُختتمت فعالية "بلاك هات" التي تأتي ضمن موسم الرياض الحالي بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني للبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه المهندس فيصل بافرط، وعدد من المسؤولين.

 

شهد حفل الختام توزيع جوائز الفعالية تجاوزت قيمتها أكثر من 1,000,000 ريال، بحضور فاق الـ 31 ألف زائر.

 

وشهدت فعالية بلاك هات 232 جلسة حوارية وورشة عمل، حيث أقامت 136 ورشة عمل تقنية، بينما احتضنت منطقة أرسنال 48 جلسة، وقدمت القمة التنفيذية 46 جلسة أخرى على مدى ثلاثة أيام، وبلغ عدد المسجلين في الفعالية أكثر من 57 ألف شخص.

 

وجاءت الفعالية بالعديد من المنافسات والأنشطة التفاعلية كتحدي التقط العلم وكأس منصة مكافآت الثغرات، واختراق السيارة، والمدينة الذكية، واختراق الرقائق الإلكترونية، والهروب من الغرفة، واختراق الدرونز، إلى جانب المعرض المصاحب للفعالية الذي ضم أكثر من 250 من الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني، وأكثر من 40 شركة ناشئة.

 

وفي الختام، تُوج الفائزون في المسابقات والمنافسات، حيث جاء في المركز الأول في منافسة التقط العلم فريق DiceGang الفائز بجائزة 300,000 ريال، فيما حصد فريق 7*7 المركز الثاني بجائزة 200,000 ريال، بينما فاز فريق Five Boys Cry بالمركز الثالث بجائزة 100,000 ريال، وحصد المركز الرابع فريق C4T BuT S4D بجائزة 60,000 ريال، وفاز فريق Cookie Storm بالمركز الخامس وجائزة قدرها 40,000 ريال.

 


وحصد أنس روبي جائزة كأس منصة مكافآت الثغرات الأولى 70,000 ريال، فيما فاز في المركز الثاني عبدالرحمن مكي بجائزة 40,000 ريال، أما المركز الثالث فجاء من نصيب عبدالرحمن الباتل بجائزة قدرها 20,000 ريال، وفاز عن التقرير الأعلى خطورة راوي الجريفاني بجائزة 15,000ريال، فيما ربح تركي الحارثي جائزة 10,000 ريال لأكثر التقارير جودة.

 


وأخذت شركة Cyber Talents جائزة 90,000 ريال في مسابقة سايبر سييد المخصصة للشركات الناشئة المشاركة في بلاك هات، كما تم توزيع 3 سيارات من نوع كاديلاك مقدمة من موسم الرياض حيث فاز بها كلًا من محمد عمران، وزياد الحربي، ورغد العماري.

 

يذكر أن فعالية بلاك هات تأتي بتنظيم من الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز وانفورماتيك، بالشراكة مع الهيئة العامة للترفيه حيث تعد أكبر فعالية أمن سيبراني في المنطقة.

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