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أخبار البلد

الرئيس السيسي يتفقد الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

صدى البلد

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.


وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن جولة الرئيس السيسي شملت تفقد أعمال تطوير محور "جمال عبد الناصر"، والذي يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة امتدادا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم العديد من المواطنين، حيث ينقل الحركة بين مدخل الطريق الدائري وصولا إلى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة من محور "محمد بن زايد"، بما يمثل بديلا لمحوري "التسعين الشمالي والجنوبي"، كما أنه يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية والمهمة مثل محور "طلعت حرب" ومحور "محمد نجيب" ومحور "الجزيرة" ومحور "العبور".
 


وأضاف أن طول محور "جمال عبد الناصر" يبلغ حوالي 11 كلم، وبعرض حوالي 45 متراً وبإجمالي 6 حارات بكل اتجاه بعد التطوير، والذي سيتضمن أيضاً حل مشاكل التقاطعات المباشرة ليتم تحرير المحور واستبدالها بـ 5 كباري.


وأشار السفير بسام راضي إلى أن الرئيس السيسي اطمئن من العاملين على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور "جمال عبد الناصر"، بما يشمل أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، أخذاً في الاعتبار أهمية هذا الأمر لضمان السيولة المرورية بالمحور، وكذا المحاور المتقاطعة معه، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس.
 

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