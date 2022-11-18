مسؤولون أجانب رفيعو المستوى يتحدثون لـ صدى البلد في Cop27 شرم الشيخ .. مصر تقود المستقبل

تحدث عدد من المسؤولين الدوليين رفيعي المستوى لموقع "صدى البلد" علي هامش فاعليات قمة المناخ Cop27 بالمركز الدولي للمؤتمرات بمدينة السلام شرم الشيخ وتصدر ذلك :

جون كيري لـ صدى البلد: مصر عظيمة وتنظيم Cop27 "رائع"

أشاد مبعوث الرئيس الأمريكى بقمة المناخ Cop27 جون كيري بتنظيم Cop27 في مدينة السلام شرم الشيخ قائلاً :"مصر عظيمة وتنظيم Cop27 رائع" ،وذلك علي هامش فاعليات اليوم السابع من قمة المناخ Cop27.

ودعا المبعوث الرئاسي الأمريكي للمناخ جون كيري -خلال مشاركته في فعاليات يوم إزالة الكربون ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27 المنعقدة في شرم الشيخ- دول العالم إلى الإسراع في تحول الطاقة، وخفض الميثان عالميًا.

وقال جون كيري: "علينا فى قمة شرم الشيخ اتخاذ قرارات لمواجهة تغير المناخ وارتفاع الحرارة، ولا بد من استخدام تكنولوجيات جديدة لتطبيق استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة".

وأضاف خلال كلمته في يوم إزالة الكربون على هامش قمة المناخ-، أنه يمكن لدول العالم أن تركز على إزالة الكربون وزيادة نسبة استهلاك الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأشار المبعوث الأمريكي، خلال كلمته في قمة المناخ، إلى أن الحلول التي يطرحها منطقية، فوفقًا لوكالة الطاقة العالمية، إذا التزمت الدول بميثاق مبادرة خفض انبعاثات الميثان، فإن النتائج ستكون رائعة بحلول عام 2030.

وقال إن قمة شرم الشيخ بداية التنفيذ، ولا بد أن نواجه معًا التحدي والعمل المشترك لتخفيف آثار حرق الوقود الأحفوري.

ولفت إلى أن تحول الطاقة يتطلب تكامل الدول مع بعضها ويحتاج إلى جهود الجميع، وأن هذا ليس حديثنا وإنما رأي العلماء نتيجه عمل استغرق سنوات.

وأضاف المبعوث الأمريكي: "إذا لم نتخلص من الانبعاثات فسنضر بالبشر، فهناك 15 مليون شخص يموتون من أسباب مثل آثار الاحتباس الحراري".

رئيس وزراء الفاتيكان لـ«صدى البلد»: مصر وقيادتها تبذل الكثير من أجل إنقاذ الإنسانية

أعلن كاردينال الكرسي الرسولي رئيس وزراء دولة الفاتيكان، بيترو بارولين تهنئته البالغة لـ مصر على نجاحها في تنظيم تلك الفعالية الضخمة التي استطاعت فيها أن تجمع الأطراف الدوليين تحت مظلة مؤتمر المناخ من أجل بحث الحلول لوقف أخطر كارثة تهدد الإنسانية. وقال الكاردينال بارولين في تصريحات خاصة لـ موقع صدى البلد، من شرم الشيخ، أعلن تقدير دولة الفاتيكان لـ مصر ومساهماتها؛ من أجل البشرية بالدعوة إلى نشر السلام في العالم من خلال بث التسامح وتعزيز الحوار بين الأديان.

وأضاف رئيس وزراء الفاتيكان، قائلا: مصر وقيادتها تبذل الكثير من الجهد من أجل الخروج بحلول ناجعة لإنقاذ الإنسانية، مؤكدًا تقدير بلاده لكل تلك الجهود سواء على مستوى المبادرات على مستوى المناخ او على مستوى الأطروحات من أجل عالم أكثر سلامًا .

وعن رأيه في إمكانية الوصول الى الأهداف المرجوة من الدورة 27 لاتفاقية تغير المناخ والتي تحتضنها شرم الشيخ، قال كاردينال الكرسي الرسولي، إن “مصر تسعى من أجل الحل واستكمال البناء على ما سبق التوصل اليه في المؤتمرات السابقة، ولكن المشكلة تكمن في الإرادة السياسية لدى حكومات دول العالم”

واسترسل بأن أهداف مسيرة Cop27 واضحة جدا من أجل انقاذ كوكبنا من الدمار المحقق بفعل التغير المناخي، ولكن على الجميع أن يتعلم كيف نقلل من الاثار السلبية لتلك الكارثة المحدقة بنا، والدور غير متوقف فقط على الحكومات ولكن أيضا المجتمع المدني الذي ربما يكون حاليا أكثر وعيا بحجم التأثير المناخي ومخاطره على كوكبنا" . وتابع الكاردينال بارولين، قائلًا: “لذا نريد تعجيل وتسريع الأهداف التي نسعى اليها؛ لأن الموقف بالفعل خطير، ونحن نريد أن نعمل بشكل أكبر، كي لا نخرج من حيز الوقت” .

مصر ستقود المستقبل.. ممثل النقد الدولي بـCop27 يشيد بجهود المحروسة الرائدة

أشاد نائب مدير النقد وأسواق المال في صندوق النقد الدولي فابيو ناتالوتشي في تصريح خاص لـ "صدى البلد" بالتنظيم المصري المدهش لمؤتمر المناخ Cop27 بمدينة السلام شرم الشيخ.

وقال إن مصر تمتلك خبرات رائدة ستقود المستقبل بها ويتضح ذلك من التنظيم المدهش لمثل هذه المؤتمرات العالمية علي أعلي مستوى واصفاً مدينة شرم الشيخ بمدينة الجمال والسلام.

وأفاد: هناك دعم مالي بمبلغ كبير سيقدم لدعم الدول الفقيرة والمتوسط لمواجهة التغيرات المناخية موضحاً أن مصر ستنجح في تحقيق أهداف قمة المناخ Cop27 وسيتم تمويل الدول.

الاتحاد الأوروبي: استضافة مصر لقمة المناخ COP27 رسالة مهمة للعالم

قال كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي لدى القاهرة، إن استضافة مصر لقمة المناخ السنوية للأمم المتحدة، وإقامة المؤتمر للمرة الأولى في إفريقيا، هي رسالة مهمة وقوية لكل دول العالم.

وأشار في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" على هامش مشاركته في COP27، إلى أن الاتحاد الأوروبي تعاون مع السلطات المصرية بشكل وثيق منذ البداية، لتنظيم هذا المؤتمر، ودعم تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء.

وأوضح أن هناك مشاركة قوية لوفود دول الاتحاد الأوروبي في قمة المناخ، وهي رسالة أخرى من المجتمع الدولي، بأنه يجب علينا أن نفعل شيئا والمضي قدما في تحقيق الأهداف التي وضعناها من أجل التصدي لتغير المناخ والحد من انبعاثات الكربون.

ولفت السفير الأوروبي إلى أنه خلال اليومين القادمين، سنشهد وصول عدد أكبر من الوفود الأوروبية، على رأسهم رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ما يعكس مدى الأهمية التي يوليها التكتل لهذا المؤتمر.

وأكد أن هناك تعاون كبير مع الحكومة المصرية، وانخراط في عدد مختلف من المشاريع، المتعلقة بالبيئة والمياه والطاقة، وغيرها من المشاريع لمكافحة آثار تغير المناخ، مضيفا أنه على سبيل المثال يدعم الاتحاد الأوروبي مشروعات الطاقة المتجددة في خليج السويس، وفي أحدث المشروعات، يتعاون التكتل مع السلطات المصرية لإنتاج الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة.

وبشأن تحقيق أهداف قمة المناخ بشرم الشيخ، قال برجر إنه يتمنى أن ننتقل إلى مرحلة تنفيذ وتطبيق التعهدات السابقة لمكافحة تغير المناخ وخطر ارتفاع درجة حرارة الكوكب، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبي سيواصل تذكير العالم وحث الدول على ضرورة تحقيق الأهداف التي حددناها لأنفسنا، وهذه رسالة قوية من التكتل هنا في COP27.

ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لـ صدى البلد: التنظيم المصري لـ Cop27 مبهر

أشاد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالجهود المصرية المبذولة في تنظيم قمة المناخ Cop27 قائلاً إن مصر بذلت مجهودا كبيرا ورائعا لاستضافة Cop27 وذلك عبر عمل جاد على مدار ٧ أشهر ماضية.

وأثنى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالافتتاحية التي قادها وزير الخارجية سامح شكري بالامس وذلك بمشاركة وفود الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ، وممثلي العديد من الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي.

وتابع ان تقسيم المناطق داخل المركز الدولي للمؤتمرات “حمراء - خضراء - زرقاء” اختيار جيد وتنظيم مبهر اشرفت عليه الرئاسة المصرية وكافة وزارات الحكومة.

وأشار إلى أهمية عقد قمة المناخ في دورتها الـ٢٧ بمصر Cop27 لما لهذا الحدث من تأثير كبير على كافة الكائنات الحية وتأثير تغيرات المناخ السلبية على الدول والمجتمعات.

وقال اليساندرو فراكاسيت ان حكومات الدول ملزمة بالتوصل لتعهدات حقيقية في cop27 وعليهم الالتزام بها للوصول إلى حلول ولابد ان توافق عليها كافة الدول المشاركة في القمة.

مسؤول غاني لـ صدى البلد: الشعب المصري جميل والاستضافة رائعة

قال الدكتور هنري كوكوفو المبعوث الخاص لمنتدى قابلية التأثر بالمناخ و المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة في غانا في تصريح خاص لموقع “صدى البلد” إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ العالمي Cop27 شئ جميل جداً وفرصة رائعه تثبت عظمة مصر بجميع مؤسساتها سواء الوزارية أو الإعلامية.

وتابع أن هناك تجهيزات رائعة على كافة المستويات سواء التنظيمية أو الخدمية قائلاً: "الشعب المصري جميل وأنا مستمتع بالضيافة وكل شئ هنا في مدينة السلام شرم الشيخ تم اتمامه على أعلى مستوى".

وأضاف أن ذلك التنظيم الرائع يرجع للحكومة المصرية وعملها الجاد طيلته أشهر مشيداً بالاعلام المصري وحسن الاستضافة لكافة الوفود المشاركة ووسائل الإعلام المنوطة بتغطية الحدث الأهم في العالم موجهاً الشكر لـ مصر وكافة مؤسساتها. وأفاد أن مدينة شرم الشيخ جميله ومريحة للغاية واصفاً أيها بأرض السلام والهدوء قائلاً "شرم الشيخ مدينة مرحبه بضيوفه مدينه هادئه وجميله يقام عليها أكبر المؤتمرات العالمية" مضيفاً أنه يتمنى أن ينجح Cop27 في مصر لتتمكن الدول الفقيرة والمتوسطه من الحصول علي التمويلات اللازمة لمواجهة التغيرات المناخية.

وقال كوكوفو علي هامش اليوم الـ7 من فاعليات قمة المناخ Cop27 أن قضية الخسائر والأضرار المحيرة للدول الأقل نموا التي تأثرت بشدة بتغير المناخ احتلت مركز الصدارة في مؤتمر الأمم المتحدة حول تغير المناخ (COP27) يوم الأربعاء الماضي ، حيث قام المفاوضون من الدول المتقدمة والنامية على حد سواء بسحب الخيوط من أجل الهيمنة.

وأفاد أن اليوم الثالث من المؤتمر ، الذي أطلق عليه "يوم تمويل المناخ" ، ارتقى إلى مستوى الفواتير حيث دفع المفاوضون الأمر إلى طريق مسدود بشأن القضية الشائكة المتمثلة في دفع الخسائر والأضرار.

وأفاد أنه مع تمسك كل من البلدان المتقدمة وأقل البلدان نمواً بمواقفها المستقطبة بشأن دفع أو عدم دفع الخسائر والأضرار ، يبدو أن المأزق يمكن أن يكون في الواقع بمثابة نجاح أو كسر لـ COP27 ، إذا لم يتم العثور على حل وسط. وأفاد انه إذا توقع تحالف عموم إفريقيا للعدالة المناخية (PACJA) أنه حتى عام 2024 فقط سيكون هناك وضوح بشأن الخسائر والأضرار ومصادر الأموال ، فقد يتم تسليم إفريقيا صفقة سيئة في النهاية من COP27.

وقال المبعوث الخاص لرئيس CVF ، الدكتور هنري كوكوفو ، أن المنتدى كان حازمًا في مطالبته بـ "مصدر تمويل كامل ومحاط بسياج ومخصص" للخسائر والأضرار المتعلقة بتغير المناخ.

وأضاف "لقد اتخذنا موقفًا بشأن الخسائر والأضرار، ولا نعتقد أن كونك بندًا في جدول الأعمال وحده كافٍ.. نريد أن نرى شيئًا أكثر واقعية من ذلك ؛ نريد أن نرى شيئًا يتجاوز 100 مليار دولار تعهدت بها البلدان المتقدمة وشدد الدكتور كوكوفو ، المدير التنفيذي لوكالة حماية البيئة (EPA) ، على أنه لم يتم تحقيقه حتى الآن.

وتطرق إلى إمكانية الخسارة والأضرار التي تم الاتفاق عليها في COP27 ، وقال إن CVF متفائل بأنه سيكون هناك اختراق .

وزير منغولي لـ صدى البلد:مصر نجحت في تنظيم قمة عالمية وشرم الشيخ الاختيار الأفضل

قال الدكتور باتجارغال زامبا ، منسق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ، ووزير البيئة والتنمية الخضراء والسياحة بمنغوليا في تصريحات صحفية خاصة بموقع صدى البلد إن تنظيم مصر لقمة المناخ Cop27 جيد جدا من شتى الجوانب وهو الحدث الأهم في العالم.

وتابع أن مصر نجحت في تنظيم cop27 على أعلى مستوى واستيعاب أكثر من ٤٠ الف مشارك في مؤتمر قمة المناخ سواء المنظمين أو الوفود أمر ليس سهلا والاعداد كبيرة جدا لكن الحكومة المصرية نجحت في التنظيم عبر العمل الشاق والجاد للوصول الي أفضل النتائج.

وأضاف أن الشعب المصري جميل والمجتمع المصري رائع والقاهرة نجحت فى استضافة cop 27 بشكل كبير ويتضح ذلك من خلال الاختيار الأفضل لمكان عقد المؤتمر بمدينة السلام شرم الشيخ واختيار الأشخاص الجيدين لإدارة تلك القمة العالمية.

وأفاد بأن هناك فرصا عظيمة لإنجاح cop27 في مصر لمواجهة التغيرات المناخية وإيجاد حلول جذرية.