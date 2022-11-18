الراقصة لورديانا تستعرض رشاقتها بملابس رياضية.. شاهد

خطفت الراقصة البرازيلية لورديانا أنظار متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر الحالة الخاصة بها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"



وبدت لورديانا بملابس رياضية جريئة، حيث ارتدت شورت ليجن باللون الكحلى، ونسقت عليه بادى كت مكشوف الأكتاف والبطن باللون الأبيض، مما أبرز رشاقتها وقوامها الممشوق.



ومن الناحية الجمالية، تركت لورديانا خصلات شعرها البنية تنسدل على كتفيها بشكل بسيط وطبيعي، واعتمدت مكياج ناعم، لتظهر بملامحها الطبيعية الهادئة.



وعلي جانب آخر كشفت الراقصة لورديانا أسرارا لأول مرة عن حياتها الشخصية، وقالت إنها متواجدة فى مصر منذ سنوات، مؤكدة أنها جاءت لمصر لأنها المكان المناسب للرقص الشرقى وأنها درست الرقص الشرقى وغيره من أنواع الرقص فى البرازيل، ومصر كانت أول دولة تبدأ فيها احتراف الرقص.



وتابعت فى تصريحات إعلامية قائلة :" كنت فى البرازيل وصديقة قالت لى أنهم محتاجين لـ راقصة فى مدينة شرم الشيخ بالقاهرة وعلى هذا الأساس بدأت من هنا".



وأشارت إلى أن الأغانى فى مصر مختلفة عن البرازيل ولذلك كانت تستعين بصديقتها لمساعدتها.