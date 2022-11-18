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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المتحدث السابق للداخلية التونسية: الإخوان استغلت الشعب التونسي ومكنت لأفرادها واستبعدت الكفاءات

خليفة الشيباني
خليفة الشيباني

قال المتحدث السابق باسم الداخلية التونسية والعميد بالحرس الوطني خليفة الشيباني، إن جماعة الإخوان استغلت سذاجة الناس وطيبتها في الانتخابات الأولى وتلقائية لكي تصبح هي الحزب الأقوى واستطاعت تشكيل حكومتها بعد ذلك، وبعد الانتصار في الانتخابات استطاعت تولي مقاليد الدولة، ومن المفترض أن تقوم الدولة باستقطاب الناس لأن الجميع ليس على قدر واحد من الشرف ومن الوطنية.

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عميد بالحرس الوطني التونسي: الإخوان أهملوا الشعب واهتموا بتدعيم جماعتهم ونصرة سوريا


وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الكبير جمال عنايت في برنامجه "ثم ماذا حدث" على قناة "القاهرة الإخبارية"، حركات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الحركات الاخوانية، وحركة النهضة هو هناك مبدأ تقوم عليه سياستهم وهو مبدأ التمكين، بمعنى التحكم في مفاصل الدولة في أي مكان، ولا تصبح الكفاءة هي المقياس بل الولاء للجماعة، ولن تتعافى تونس إلا باجتثاث هذا التمكين وتفكيكه.

 

وواصل: "استطاعت فعل هذا من خلال الانتهازيين وأصحاب النفوس الضعيفة والطامعين، والممسك بالسلطة حينها يكون هو الطرف الأقوى والمسيطر، الاختراق قائم على التمكين وتمكنوا خلال العشر سنوات السابقة، تمكنوا من كل مفاصل الدولة".

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