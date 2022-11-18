المتحدث السابق للداخلية التونسية: الإخوان استغلت الشعب التونسي ومكنت لأفرادها واستبعدت الكفاءات

قال المتحدث السابق باسم الداخلية التونسية والعميد بالحرس الوطني خليفة الشيباني، إن جماعة الإخوان استغلت سذاجة الناس وطيبتها في الانتخابات الأولى وتلقائية لكي تصبح هي الحزب الأقوى واستطاعت تشكيل حكومتها بعد ذلك، وبعد الانتصار في الانتخابات استطاعت تولي مقاليد الدولة، ومن المفترض أن تقوم الدولة باستقطاب الناس لأن الجميع ليس على قدر واحد من الشرف ومن الوطنية.



وأضاف خلال حواره مع الإعلامي الكبير جمال عنايت في برنامجه "ثم ماذا حدث" على قناة "القاهرة الإخبارية"، حركات الإسلام السياسي وفي مقدمتها الحركات الاخوانية، وحركة النهضة هو هناك مبدأ تقوم عليه سياستهم وهو مبدأ التمكين، بمعنى التحكم في مفاصل الدولة في أي مكان، ولا تصبح الكفاءة هي المقياس بل الولاء للجماعة، ولن تتعافى تونس إلا باجتثاث هذا التمكين وتفكيكه.

وواصل: "استطاعت فعل هذا من خلال الانتهازيين وأصحاب النفوس الضعيفة والطامعين، والممسك بالسلطة حينها يكون هو الطرف الأقوى والمسيطر، الاختراق قائم على التمكين وتمكنوا خلال العشر سنوات السابقة، تمكنوا من كل مفاصل الدولة".