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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو بتدور على موبايل أندرويد قوي .. أفضل هواتف قادمة في 2023

لو بتدور على موبايل
لو بتدور على موبايل أندرويد قوي.. أفضل هواتف قادمة في 2023

تعتزم عدد من شركات الهواتف الذكية الكبري إصدار هواتفها الرائدة مع بداية العام المقبل 2023 ، مع عدد من الإمكانات الفائقة والتغييرات الكبيرة والتي ستقدم أداء جبارة تمثل فارقا جذريا عن سابقتها من هواتف 2022 ، وحيث تشتد المنافسة بين كبرى هذه الشركات فإن الكثير من الخبراء ينصحون بالانتظار حتى بداية العام المقبل. 

وبحسب موقع GSMArena فإن الحدث الكبير الذي سيقدم فارقا بين هواتف 2022 وهواتف العام المقبل 2023 ، هو معالج Snapdragon 8 Gen 2 الذي من المتوقع ان يقدم أداء غير مسبوق، مع تصحيحات للأخطاء السابقة وأيضا سيشهد ترقيات عظيمة، وفيما يلي عدد من أبرز الهواتف الرائدة للعام المقبل: 

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هواتف سامسونج Galaxy S23 

تشير التقارير إلى أن هواتف سامسونج Galaxy S23، وخاصة هاتف Galaxy S23 Ultra سيكون واعدا في الأداء الخاص به بشكل مثير، حيث سيتفوق بسهولة على أفضل هواتف 2022، ومن المتوقع أن يحصل على كاميرا دقة 200 ميجابكسل وتصميم أكثر دقة من الطراز السابق، مع الاحتفاظ بشاشة قياس 6.8 بوصة وبطارية 5000 مللي أمبير في الساعة.

وسيقدم معالج Snapdragon 8 Gen 2 عددا من الإمكانات والقدرات الكبيرة، فبدلاً من استخدام نواة واحدة عالية السرعة وثلاثة نوى متوسطة وأربعة أنوية منخفضة الطاقة ، اختارت شركة كوالكوم نواة تطبيق عالية الطاقة تعمل بسرعة 3.36 جيجا هرتز ، وأربع نوى متوسطة المدى تعمل بسرعة 2.80 جيجا هرتز ، وثلاثة أنوية صغيرة مع سرعات 2.02 جيجا هرتز.

 

هواتف شاومي Xiaomi 13

 

وستأتي هواتف شاومي Xiaomi 13 بتصميم كاميرا خلفية مربعة الشكل مع عدسات لثلاثة من الزوايا الأربع بالإضافة إلى فلاش LED، مع كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجا بيكسل، و3 كاميرات بدقة 50 ميجابكسل.

 

وستعمل هواتف شاومي Xiaomi 13 على معالج Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي سيضم عدد من التقنيات الكبيرة مع تحسينات عظيمة تتفوق على النسخ السابقة، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 100 واط والشحن اللاسلكي بقوة 50 واط.

 

هواتف فيفو iQOO 11  

 

وستأتي هواتف فيفو iQOO 11 الرائدة بشاشة كبيرة مسطحة مقاومة للمياه والغبار من نوع E6 AMOLED  قياس 6.78  بوصة، ،مع معدل تحديث متغير 144 هرتز في الثانية، وجودة QHD ، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع تقنية + HDR10 .

 

وستقدم هواتف فيفو iQOO 11 الرائدة  كاميرا رئيسية GN5  دقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا عريضة الزاوية دقة 13 ميجا بيكسل، مع كاميرا تليفوتوجرافية دقة 13 ميجا بيكسل،  مع كاميرا أمامية  دقة 16 ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو، مع معالج Snapdragon 8 Gen 2 . 

 

هواتف موتورولا Moto X40

 

وستأتي هواتف موتورولا Moto X40 بشاشة من نوع OLED قياس6.67 بوصة، حيث تقدم الشاشة جودة  +Full HD مع دقة تبلغ 1،080 × 2400 بكسل، وأسرع معدل تحديث 165 هرتز في الثانية ، مع كاميرا خلفية ثلاثية الأساسية ستأتي بدقة 50 ميجابكسل، مع كاميرا تيليفوتوجرافية بدقة 50 ميجابكسل، وكاميرا فائقة السرعة دقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 60  ميجابكسل، لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

وستعمل هواتف موتورولا Moto X40  بمعالج من نوع Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية،، مع ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت، مع نظام التشغيل أندرويد 13، مع بطارية عملاقة سعة 5000 مللى أمبير تدعم الشحن السلكي بقدرة 68 واط، ومن المتوقع أن يتم إصدار الهاتف في نهاية العام ، أو مع بداية العام المقبل 2023.  

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