عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف اقتراب إطلاق واحد من أرخص هواتف سامسونج| مواصفات

تسريبات تكشف قدوم
تسريبات تكشف قدوم واحد من أرخص هواتف سامسونج قريبا

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية الخاصة بها، والمخصصة لمحدودي الدخل والفئة الشبابية، حيث سيأتي الهاتف مع عدد من الإمكانات المتميزة، بالإضافة إلى السعر الرخيص. 

وبحسب موقع MySmartPrice؛ فإن سامسونج تعتزم إطلاق هاتف Galaxy M04 في الهند خلال الأيام المقبلة، حيث تم رصد الهاتف على الموقع الرسمي لصفحة الدعم الخاصة بالشركة في الهند، كما سيتم إطلاق الهاتف قريبا في الأسواق العالمية. 

باحثة في جوجل: هذه الهواتف من سامسونج تعرضت لاستهداف الهاكرز

بـ 3000 جنيه.. أفضل موبايل سامسونج للشباب في مصر

Galaxy A53.. أحدث هاتف من سامسونج يحصل على أندرويد 13

فيفو تستعد لإطلاق تحفة جديدة تنافس سامسونج وشاومي.. تفاصيل

وتكشف صفحة الدعم الخاصة بهاتف Galaxy M04 أن الهاتف يحمل رقم الموديل SM-M045F، حيث يؤكد دليل المستخدم كذلك أن الهاتف سيطلق في الهند كإصدار جديد، حيث سيحمل الهاتف نفس تصميم Galaxy A04e مع تشابه في عدد كبير من المواصفات. 

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy M04 بشاشة عالية الدقة من نوع  LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة، على شكل Infinity-V . 

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy M04 على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 10 واط،  يتم شحنها عبر منفذ منفذ USB-C، مع ألوان الأسود والبرتقالي النحاسي والأزرق الفاتح.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy M04 بمعالج MediaTek Helio G35 من شركة ميديا تيك ثماني النواة، حيث سيتم إقران 12nm SoC مع ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وواجهة المستخدم OneUI Core 4.1 ، مع نظام تشغيل Android 12. 

هاتف Galaxy M04 شركة سامسونج أرخص الهواتف الذكية مواصفات هاتف Galaxy M04 اطلاق هاتف Galaxy M04 سامسونج هواتف سامسونج ارخص هواتف سامسونج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمطار وشبورة ورياح.. ماذا ينتظر المواطنين والطلاب خلال طقس الغد؟

الصحة: 98% من مصابي الفيروس المخلوي تظهر عليهم هذه الأعراض..فيديو

السيسي يصدق على قانون علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين

قبل صرف زيادات الأجور.. حافز جديد يصل إلى 200 جنيه لهذه الفئات

الصحة تكشف مفاجآت عن الفيروس التنفسي.. وتحذر: حقنة البرد خطيرة

تحذير عاجل من هاني الناظر بسبب الفيروس المنتشر

عقار الشيطان بحوزة الفنان أشرف طلفاح قبل وفاته.. ما هي حبة الفيل الأزرق؟

الجاثوم شيطان النوم.. لماذا يُصيب النائم بالشلل المؤقت؟ هذه أعراضه وكيفية العلاج

ترشيحاتنا

فيتوريا يدرس الدفع بنجم الأهلي أساسيًا أمام بلجيكا.. تفاصيل

عبدالجليل: الخطيب ومصطفى يونس كانوا زملاء في الملعب والموقف الحالي أحزنني

مكانوش بيلبسو شتوي.. سر عجيب عن المصريين القدماء

أوكرانيا والطاقة والصين.. مسئول أمريكي يكشف عن أهم ملفات قمة العشرين

الصين تكشف تفاصيل القمة بين بايدن وشي جين بينج

نوال الزغبي تخرج عن صمتها وتنفي هجومها على شيرين وحسام حبيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد شلالات الحليب في الهند.. معجزة ربانية |فيديو

تقلد شاكيرا.. جلسة تصوير لـ ميريام فارس تضعها في مأزق

شبيهة ياسمين صبري| جيهان خليل تستعرض جمالها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي

شاهد.. لحظة استقبال جدة لحفيدها الجندي بعد عودته من الحرب الأوكرانية| فيديو

فيديو

أحمد سعد يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة وقت شدة

دور البرد المنتشر بين الأطفال.. كل ما تريد معرفته عن الفيروس الخلوي التنفسي 

الفيل الأزرق السبب.. صدمة بعد وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح.. شاهد

مواجهة الندرة والفقر .. تفاصيل يوم الماء بقمة المناخ .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. فتحي حسين

مؤتمر المناخ والخير القادم للشعب المصري

د جمال عبد ربه

المواطن والوطن

نهال علام

مؤتمر المناخ Cop27

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "10"

إلهام أبو الفتح

أعلنوا شرم الشيخ مدينة للمناخ

المستشار أسـامة الصعيدي

صفعة على وجه دعاة التخريب

كريمة أبو العينين

الغرب وحقوق الإنسان

كيرلس صبري

تحولات رقمية وملامح أقتصادية جديدة

اﻟﻤﺰﻳﺪ