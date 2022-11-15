تسريبات تكشف اقتراب إطلاق واحد من أرخص هواتف سامسونج| مواصفات

كشفت تسريبات أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستعد لإطلاق واحد من أرخص الهواتف الذكية الخاصة بها، والمخصصة لمحدودي الدخل والفئة الشبابية، حيث سيأتي الهاتف مع عدد من الإمكانات المتميزة، بالإضافة إلى السعر الرخيص.

وبحسب موقع MySmartPrice؛ فإن سامسونج تعتزم إطلاق هاتف Galaxy M04 في الهند خلال الأيام المقبلة، حيث تم رصد الهاتف على الموقع الرسمي لصفحة الدعم الخاصة بالشركة في الهند، كما سيتم إطلاق الهاتف قريبا في الأسواق العالمية.

وتكشف صفحة الدعم الخاصة بهاتف Galaxy M04 أن الهاتف يحمل رقم الموديل SM-M045F، حيث يؤكد دليل المستخدم كذلك أن الهاتف سيطلق في الهند كإصدار جديد، حيث سيحمل الهاتف نفس تصميم Galaxy A04e مع تشابه في عدد كبير من المواصفات.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy M04 بشاشة عالية الدقة من نوع LCD، بقياس 6.5 بوصة، بجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع نوتش صغير في أعلى الشاشة، على شكل Infinity-V .

وسيحتوي هاتف سامسونج Galaxy M04 على بطارية قوية تبلغ سعتها 5000 مللى أمبير، مع شحن سريع 10 واط، يتم شحنها عبر منفذ منفذ USB-C، مع ألوان الأسود والبرتقالي النحاسي والأزرق الفاتح.

وسيعمل هاتف سامسونج Galaxy M04 بمعالج MediaTek Helio G35 من شركة ميديا تيك ثماني النواة، حيث سيتم إقران 12nm SoC مع ما يصل إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128 جيجابايت من سعة التخزين الداخلية، وواجهة المستخدم OneUI Core 4.1 ، مع نظام تشغيل Android 12.