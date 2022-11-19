جامعة حلوان في أسبوع ... توزيع 35 لاب توب على طلاب الإعاقة البصرية ...وزير التعليم العالي يفتتح المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفى بدر الجامعي

توزيع ٣٥ لاب توب على طلاب الإعاقة البصرية في احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي

رئيس جامعة حلوان : نسعي لأن تكون الجامعة خالية من التلوث



طلاب الفنون التطبيقية يشاركون في تصميم الهوية البصرية لبطولة العالم للإسكواش للجامعات



شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع المنقضى العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـأخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

يستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع.

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان صباح اليوم الخميس المرحلة الثانية من أعمال تطوير مستشفي بدر الجامعي، بحضور الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية ، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ونواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة حلوان، والدكتور محمد عاطف العوام المدير الطبي لمستشفى بدر الجامعي.

وخلال الافتتاح، أكد الدكتور أيمن عاشور على أهمية المستشفيات الجامعية، ودورها التعليمي والتدريبي في إعداد أطباء بكفاءة عالية، فضلًا عن دورها الكبير في خدمة الصحة بمصر، وظهر هذا الدور بوضوح أثناء جائحة كورونا، فضلًا عن الدور الوطني التي ساهمت به المُستشفيات الجامعية في إنهاء قوائم الانتظار، ودعمها لمنظومة الصحة فى مصر بصفة عامة، مشيرًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية شهد تطورًا كبيرًا، حيث بلغ عام ٢٠١٤ (٨٨) مستشفى، بينما وصل إلى (١٢٠) مستشفى عام ٢٠٢٢، بزيادة قدرها (٣٢) مستشفى.

وثمن الوزير الجهود المبذولة لتطوير المستشفى لكي تكون مُجهزة على أعلى مستوى؛ لاستقبال الحالات التي تخدم مُنتسبي جامعة حلوان وسكان المنطقة المحيطة بالمستشفى، وحرصها على تقديم خدمة طبية متميزة لأهالي المحافظة والمحافظات المجاورة.

كما قدم الدكتور أيمن عاشور التهنئة للجامعة بمناسبة تخرج أول دفعة من كلية الطب، متمنيًا لجميع الطلاب التوفيق واستكمال مسيرة التطوير الطبي في مصر.

ومن جانبه، أوضح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أن افتتاح المرحلة الثانية للمستشفى تضمن افتتاح وحدة الرعاية المركزة، والتي تم دعمها بعدد ١٢ سريرًا ليصل إجمالي عدد الأسرة بالرعاية ٢٥ سريرًا، كذلك تم افتتاح القسم الداخلي بعدد ٢١ سريرًا، كما تم افتتاح وحدة الغسيل الكلوي بإجمالي ١٨ سريرًا، بالإضافة إلى افتتاح قسم قطاع الأغذية بالمستشفى.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن مستشفى بدر الجامعى، يعد أحد الصروح الطبية الضخمة، التى تقدم خدماتها للمواطنين بمحافظة القاهرة والمحافظات المجاورة، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير المستشفى تخضع لمتابعة مستمرة من وزير التعليم العالي.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن المستشفيات الجامعية تقوم بدور رائد على مستوى التعليم الطبي واكتساب الخبرة العملية، فضلاً عن مساهمتها بالتعاون مع وزارة الصحة في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين، لافتًا إلى دورها البارز والمهني في الجراحات المُعقدة التي تستفيد بخبرات أساتذة الجامعات في التخصصات الطبية الدقيقة.

وعلى هامش الافتتاح، تم استعراض جهود الجامعة لتطوير مستشفى بدر الجامعي خلال المرحلة الأولى، فضلًا عن استعراض التطورات التي قامت بها الجامعة في المرحلة الثانية، وكذلك خطوات الجامعة القادمة نحو استكمال المرحلة الثالثة للمستشفى.

شاركت حاضنة جامعة حلوان للتطبيقات التكنولوجية في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ COP27 وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وقد شارك الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، مدير مكتب الحاضنات التكنولوجية بمؤتمر المناخ بشرم الشيخ بهدف التعريف بالحاضنات التكنولوجية بجامعة حلوان ومجهوداتها في دعم رواد الأعمال و الشركات الناشئة حيث أجرى العديد من المناقشات و اللقاءات بهدف التشبيك مع رواد الأعمال و المستثمرين والهيئات لتقديم الدعم لإنشاء شركات ناشئة تقدم حلول تكنولوجية لمواجهة التغيرات المناخية وتساهم في بناء الاقتصاد الحيوي القائم على المعرفة بمصر.

و جدير بالذكر ان مكتب الحاضنات التكنولوجية قد فاز بثلاث مشروعات ممولة من جهات محلية و دولية لانشاء ثلاث حاضنات و هي حاضنة أعمال Biocluster و التي تدعم مجالات التكنولوجيا الحيوية , نظم الهندسة الحيوية الطبية و الأغذية و المشروبات، حاضنة الأثاث المصري بكلية الفنون التطبيقيةً و هما ممولتان من البرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية (إنطلاق) بأكاديمية البحث العلمي و حاضنة ريادة الأعمال المجتمعية المبتكرة الممولة من برنامج سفير التابع للوكالة الجامعية الفرنكوفونية . كما يقدم المكتب الدعم الفني للحاضنات الممولة من الخطة الاستثمارية للخطة الاستراتيجية مثل الحاضنة الإنتاجية للمشغولات اليدوية بكلية التربية الفنية.

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة حلوان حفلاً لتوزيع منحاً دراسية لعدد ٥٠ طالب وطالبة من المتفوقين بعشر كليات علمية وإنسانية، وكذلك توزيع أجهزة لاب توب على طلاب الإعاقة البصرية ومعرض للأسر المنتجة، وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ،

وإشراف الأستاذ الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، والأستاذ الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبالتنسيق مع الأستاذ الدكتور وليد السروجي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، كما شارك في الإشراف فريق عمل وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة وبالتعاون مع إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، وبمشاركة مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية برئاسة الأستاذة الدكتورة سناء حجازي.

كما حضر الاحتفالية بعض من السادة عمداء ووكلاء كليات الجامعة في قطاعى التعليم والطلاب وقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة والطلاب، وممثلي بعض الجمعيات وجمعية الأورمان.

حيث تم توزيع أجهزة لاب توب للطلاب ذوي الهمم مقدمة من جمعية الأورمان، و مكافآت شهرية تشجيعية للطلاب الفائقين بواقع ٥٠٠ جنيه شهرياً مقدمة من الجمعية الشرعية، وكذلك عمل معرض للأسر المنتجة.



ويأتي برنامج حاضنات الفائقين الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالجامعات بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية في إطار بروتوكول التعاون المبرم إبريل الماضي بين الوزارة وجامعة حلوان ، لاستحداث وحدة للتضامن الإجتماعي داخل الجامعة لتقديم حزمة من الخدمات الإجتماعية للطلاب ، بالإضافة إلى مجموعة من الأنشطة التوعوية مثل دفع المصروفات الدراسية وتوفير أجهزة تعويضية للطلاب ذوي الإعاقة ، وتنفيذ برامج تتعلق بالتمكين الإقتصادي وريادة الأعمال وتشجيع الطلاب على التواصل والمشاركة في خدمة المجتمع .

أشاد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بهذه الاحتفالية لما لها من أهمية كبير في دعم ذوي الهمم، وتشجيع المتفوقين ودعم الصناعة، مشدداً على أهمية المبادرات الرئاسية وتشجيع الطلاب من خلال فعاليات وأنشطة مختلفة، مقدماً الشكر لوزارة التضامن الاجتماعي لما تقوم به من مجهودات لخدمة طلاب الجامعة.

وأوضح الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن للسياسات الإجتماعية ومنسق عام وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، أن الوزارة تدعم الطلاب من خلال مبادرات الدولة والقيادة السياسية لتحفيز الطلبة والاهتمام بذوى الهمم وتفعيل مذكرات التفاهم بين الوزارة والجامعة .

وخلال كلمته تحدث الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن أهمية هذه الأنشطة والفعاليات لطلاب الجامعة وتحفيزهم على التفوق والتميز في التعليم، شاكراً كل القائمين على الحفل الذين استطاعوا توفير ٣٥ جهاز لاب توب لطلاب الإعاقة البصرية، مما سيساهم في زيادة تحصيلهم ومتابعتهم ومواكبة التطورات العصرية.

أكد الدكتور وليد السروجى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة على أهمية المشاركة المجتمعية من خلال التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ولاسيما أن ذلك يأتي في إطار الخطة الاستراتيجية للجامعة بتعزيز المسؤولية المجتمعية مع الأطراف المجتمعية المختلفة ، بالإضافة إلى أهمية التواصل لمزيد من الأنشطة والمعارض من خلال الأسر المنتجة لدعم الطلبة وتسويق مشروعات الأسر المنتجة داخل الجامعة.

وقد أوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية التابع لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الجامعة لوحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة أهمية البرامج التنموية التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي والدور الهام الذي تقوم به الوحدة داخل الجامعة بجهود متميزة لصالح طلاب الجامعة بما يتناسب مع احتياجات الطلاب وأهمية تعاون الوزارة مع الجامعة من خلال برتوكول التعاون المبرم بين الطرفين وتحقيق أهدافها لصالح العملية التعليمية وخدمة المجتمع .

وعلى هامش الحفل تم افتتاح معرض للأسر المنتجة لعرض الملابس والحلى والمفروشات وغيرها من منتجات الأسر المنتجة.

وقد تم تنظيم الاحتفالية تحت إشراف الأستاذ راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، هند أبو عزيزة مدير إدارة التكافل الاجتماعي.

عقد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان اجتماع لمناقشة سبل وآليات تطوير حركة النقل بالجامعة والسعي لتطبيق وتنفيذ الاليات اللازمة للإعلان عن أن "جامعة حلوان خالية من التلوث" وذلك بحضور الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمود المسلاوي عميد كلية الهندسة بحلوان، الدكتورة ميادة بلال مدير مكتب العلاقات الدولية، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية، الدكتور سامح متولي رئيس قسم السيارات والجرارات بكلية هندسة المطرية جامعة حلوان.

وخلال اللقاء طالب رئيس الجامعة بضرورة أن تكون وسائل النقل بجامعة حلوان وسائل نقل نظيفة، وتم عرض نموذج لسيارة تعمل بالكهرباء ضمن مشروعات الطلاب.

وأكد رئيس الجامعة علي أن الجامعة تسعي لتنفيذ مثل هذا المشروع من أجل العمل على تصنيع سيارات كهربائية مثيلة يتم تشغيلها داخل الحرم الجامعي لكي تقوم بخدمة موظفي الجامعة لتقليل نسبة التلوث وهو ما يتواكب مع خطة الدولة المصرية للحفاظ على المناخ وخفض نسبة الملوثات وترشيد الطاقة.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان إلى أننا نسعى خلال الفترة القادمة إلى أن تنتج الجامعة السيارات التي تعمل بالوقود النظيف، لتحويل حرم الجامعة إلى حركة تنقلات خضراء خالية من التلوث، ودعا إلى ضرورة استخدام السيارات القديمة لتحويلها إلى سيارات كهربائية.

كما وجه رئيس الجامعة بضرورة التعاون مع كليات الهندسة والتكنولوجيا والتعليم وشركاء صناعيين من أجل عمل أنشطة هندسية، ومساعدة الطلبة على التدريب في مصانع الشركاء من أجل رفع كفاءة الطلاب والكليات العملية تباعًا.

شارك ثلاث من خريجي دفعة ٢٠٢٢ من قسم الإعلان بكلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان في تصميم الهوية البصرية لبطولة العالم للإسكواش للجامعات ، البطولة المقامة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، وجاءت مشاركة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، وإشراف الدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية.

هنأ الدكتور السيد قنديل المشاركين من كلية الفنون التطبيقية ، مؤكداً أن جامعة حلوان تمتلك كوادر مميزة تساهم في تشريف الجامعة في المحافل المختلفة ،خاصةً في ظل كون جامعة حلوان جامعة فنية مميزة بكلياتها الفنية العريقة والفريدة.

أوضحت الدكتورة ميسون قطب أن المشاركين من الجامعة هم المصمم سالم جمال سالم، والمصممة بسمة جمال فتحي، والمصممة ايمان حسن حشمت، من خريجي دفعة ٢٠٢٢ والذين قاموا بتصميم الهوية البصرية للبطولة شاملة التميمة والبانرات والرول اب وبوابة الدخول ضمن مشروع التخرج للعام الماضي وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين وحدة التصميم الجرافيكي والاستشارات التصميمية المستدامة بقسم الاعلان كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان والاتحاد الرياضي للجامعات وتحت اشراف دكتور نجوى العدوي المدير التنفيذي للوحدة ودكتور تامر عبد اللطيف مستشار الوحدة ورئيس قسم الإعلان.

