إبراهيم عيسى: وسائل التواصل الاجتماعي مراحيض إلكترونية تخرج تعصبا وتطرفا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن البعض يحاول تعميم صورة سيئة عن مصر في الغرب، مشيرًا إلى أن البعض يحاول أن يرضي الدولة والحكومة ويتجاهل صورتنا لدى الإعلام الغربي.

وأضاف الاعلامي ابراهيم عيسى، في تعليق ببرنامج "حديث القاهرة" على فضائية "القاهرة والناس"، أن وسائل التواصل الاجتماعي مجرد مراحيض إلكترونية ولا يأتي من وراءها إلا الرمي بقيح إنساني وسياسي وتطرف وتعصب.

وتابع، أن إحدى وسائل التقدم والتطور هو الشفافية والصراحة والوضوح، حيث أن الدولة المصرية لديها مشكلة مع الإعلام الغربي ولعل وضوح الصورة متابعة مؤتمر المناخ في الإعلام الدولي، وصورتنا في الاعلام الدولي منعكسة بشكل سلبي.

وأردف، أن هناك تربص من الاعلام الدولي بالدولة المصرية، ولا يحبون الدولة او الحكومة المصرية والتركيز يكون بشكل هائل على السلبيات وتجاهل الايجابيات ولا يوجد توازن مهني.