رئيسا رواندا وكينيا يتفقان على وقف متمردي 23 مارس لإطلاق النار بالكونغو

قالت مجموعة شرق إفريقيا اليوم الجمعة، إن الرئيس الكيني السابق أوهورو كينياتا والرئيس الرواندي بول كاجامي اتفقا على ضرورة وقف متمردي حركة 23 مارس لإطلاق النار والانسحاب من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في شرق الكونغو.

وشن متمردو حركة 23 مارس عدة هجمات في شرق الكونجو هذا العام في أول عودة كبرى لهم منذ 2012 مما أدى إلى اشتباكات مع الجيش أدت إلى نزوح آلاف المدنيين منذ مارس

وأشعلت الاضطرابات توترات دبلوماسية بين الكونغو ورواندا المجاورة التي تتهمها الكونغو بدعم الجماعة. وتنفي رواندا هذا الاتهام.

الجهود الإقليمية جارية لتيسير العلاقات بين البلدين وإنهاء الصراع الذي يتكشف على طول حدودهما.

وزار كينياتا الكونغو هذا الأسبوع كوسيط لمجموعة شرق أفريقيا المكونة من سبعة أعضاء ومبعوث الاتحاد الأفريقي للسلام.

وعقد اجتماعات في كينشاسا وزار النازحين في مدينة غوما الشرقية الرئيسية التي اقتربت منها حركة 23 مارس هذا الأسبوع.

وقالت جماعة شرق أفريقيا في بيان إن كينياتا وكاغامي اتفقا عند عودته عبر الهاتف على 'الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار'.

وأضاف البيان أن كاجامي وافق أيضًا على مساعدة كينياتا في حث حركة 23 مارس على إلقاء السلاح والانسحاب من الأراضي التي تم الاستيلاء عليها.

وأضافت أن الإجراءات ستناقش خلال الجولة الثانية من المحادثات في العاصمة الأنغولية لواندا الأسبوع المقبل.

توسط الرئيس الأنغولي جواو لورينسو لعقد أول اجتماع بين مسؤولي الكونغو ورواندا في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال نائب المتحدث باسم رئيس الكونغو فيليكس تشيسكيدي لرويترز 'من المشجع أن نرى بول كاجامي يدرك أنه يستطيع التأثير على حركة 23 مارس.'

وأضافت 'سنرى ما سيحدث على الأرض'.

ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الرواندية على الفور على طلب للتعليق.

عندما تشكلت في عام 2012 ، كانت حركة 23 مارس هي الأحدث في سلسلة من حركات التمرد العرقية التي يقودها التوتسي والتي تثور ضد القوات الكونغولية.

استولى المتمردون على مساحات شاسعة من الأراضي في عام 2012 واجتياح غوما لفترة وجيزة قبل أن تطاردهم القوات الكونغولية والأمم المتحدة في أوغندا ورواندا في العام التالي.

لقد شنوا ثلاث هجمات رئيسية منذ مارس. أحدثها أواخر أكتوبر تسبب في موجة نزوح جديدة.