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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكين يغادر إلى قطر لتشجيع المنتخب الأمريكي ضد ويلز

بلينكين
بلينكين

يغادر وزير الخارجية الامريكي أنتوني ج. بلينكن إلى قطر في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر الجاري لإطلاق الحوار الاستراتيجي السنوي الخامس بين الولايات المتحدة وقطر. 

وأفاد بيان صدر مساء اليوم الجمعة، عن وزارة الخارجية الامريكية ان بلينكين سيشيد بمساهمة قطر المهمة في الدبلوماسية الرياضية الدولية بينما تستضيف مباريات كأس العالم لكرة القدم. 

ويلتقي بلينكن مع كبار المسؤولين القطريين، وفي مقدّمتهم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. 

وسيكرّر شكر الولايات المتحدة وتقديرها للشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وقطر. 

ويناقش الوزير الامريكي جملة من الأولويات، بما في ذلك الصحة العالمية، والمساعدات الإنسانية، والتنمية الدولية، والعمل وحقوق الإنسان، والتعاون الأمني​​، وتغير المناخ، والتجارة والاستثمار. 

كما يستهدف من خلال زيارته تشجيع المنتخب الوطني الأمريكي في مباراته الأولى في كأس العالم، حيث يلتقي منتخب الولايات المتحدة مع منتخب ويلز.

الخارجية الخارجية الأمريكية الولايات المتحدة وزير الخارجية أنتوني ج بلينكن قطر

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