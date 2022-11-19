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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أكتر مرة ضحكت فى حياتى.. شيماء سيف تهنئ دنيا سمير غانم بـ مسرحية "أنستونا"

صدى البلد

حرصت الفنانة شيماء سيف  على تهنئة الفنانة  دنيا سمير غانم بـ مسرحيتها الجديدة "أنستونا"، التي تعرض حاليا ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

ونشرت  شيماء سيف صور له رفقة دنيا سمير غانم، وعلقت : اكتر مرة ضحكت فيها فى حياتى كانت انهاردة فى مسرحية #انستونا بجد عمل فنى متكامل ماشاء الله مش عارفة احكى عن ايه ولا ايه ولا ايه، احكى عن دودى الفراشة الجميلة بجد فنانة شاملة ونجمتى المفضلة طول العمر صوتها بيلمس قلبى ربنا يحفظك ياحبيبتى ودايما تكسرى الدنيا يااشطر دنيا .

و تابعت :ونيجى بقى للاخراج المبهر الى مش محتاج شهادتى الى محدش بيحبنى اكتر منه دكتور خالد جلال حبيبى واستاذى القائد  @khaledgalalofficialولا يوكا القمر ملح كل عمل فنى ومفيش فعلا عمل يكمل من غيره ربنا يحفظك ياربbfouadofficial،وكريم عفيفى الجامد اوى اوى اوى خفة دم وحضور ماشاء الله  @karimafifi1،واستاذ سامى مغاورى كوميديانى المفضل حقيقى كل حركة على المسرح كانت بتقتلني ضحك @samy.maghawry
 

و اضافت : ونيجى بقى للاكتشاااااااف واجمد اتنين فى الكووووووون كيمز وعبد الوهاب مين فى حلاوتكم ولا شطارتكم اكيد مفيش فطستونى من الضحك كمؤلفين وكممثلين جامدين اخر حاجة @kemzzzzzzzz،وكل الفنانين الشطار بسنت وعمرو وسراج ومريم وكل حد فعلا عامل دوره على أكمل وجة،وطبعا كل الفريق الجميل ده مكنش هيتجمع غير بالمنتج الشاطر اووووووووووووى توتا الى فعلا عامل إنتاج قوى وضخم ورجعلنا المسرح الحلو بتاعنا @elsobkeymohamed، شكراااااااا من قلبى على الليلة الرائعة دى وكل حد عايز يضحك من قلبه لازم يروح يتفرج على العرض ده ويدعيلى .
 

رانيا يوسف تهنئ دنيا سمير غانم بـ مسرحية "أنستونا"

نجوم الفن يدعمون دنيا سمير غانم ويشاهدون أنستونا بصحبة رامي رضوان

مسرحية أنستونا لـ دنيا سمير غانم

تعد مسرحية أنستونا من بطولة كريم عفيفي، بيومي فؤاد، بسنت صيام، سامي مغاوري، عمرو عبد العزيز، مريم السكري، والعمل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وإخراج خالد جلال، وتدور أحداث المسرحية حول مطربة من منطقة شعبية والتي تجسد دورها الفنانة دنيا وتحلم أن تصل إلى النجومية والشهرة، إلى أن تلتقي بالفنان بيومي فؤاد الذي يُجسد دور مايسترو، ويجاول أن يساعدها في تحقيق حلمها ووصولها للنجومية.

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