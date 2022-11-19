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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بـ 300 مليون جنيه.. بيع غامض للوحة كاتب شهير دون مزاد

لوحة شكسبير - الصورة:
لوحة شكسبير - الصورة: كيرستي أوكونور / با

حطمت لوحة الأرقام القياسية بتصنيفها أغلى لوحة تم بيعها، هذه اللوحة يُقال إنها الصورة الوحيدة الموقعة والمؤرخة للكاتب الإنجليزي وليام شكسبير خلال حياته، وتم بيعها بأكثر من 10 ملايين جنيه إسترليني في لندن، أي ما يعادل 300 مليون جنيه مصريا.

ووفقا لصحيفة “جارديان” البريطانية، عرض مالك اللوحة الذي رفض الكشف عن هويته، القطعة للبيع بموجب اتفاقية خاصة بدون مزاد.

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بيع لوحة بـ 300 مليون جنيها

هذه اللوحة تعد من أعمال روبرت بيك ، رسام البلاط للملك جيمس الأول ، وتحمل توقيعه وتاريخ عام 1608. وعُرض العمل الفني يوم الأربعاء في فندق جروسفينور هاوس في غرب لندن.

الصورة: كيرستي أوكونور / با

عن تاريخ اللوحة، قبل عام 1975 ، عُلقت الصورة في مكتبة منزل فخم في شمال إنجلترا ، كانت ذات يوم موطنًا لعائلة دانبي. منذ ذلك الحين كانت في ملكية خاصة.

يدعي الذين يقفون وراء بيعها أن الصلات بين شكسبير وبيك كانت واسعة وأن الفنان كان مكلفًا بانتظام برسم صور أعضاء رفيعي المستوى في المحكمة والمجتمع.

كما أشاروا إلى أنه تم تكليفه من قبل مكتب أشرف على تقديم المسرحيات ، وعمل في لندن ، حيث تم التدرب على بعض مسرحيات شكسبير.

جدل لوحة شكسبير الناجية

ومع ذلك ، هناك لوحتان فقط لشكسبير ، وكلاهما بعد وفاته ، يتم التعرف عليهما عمومًا على أنهما يصورانه بشكل صحيح، النقش الذي يظهر على صفحة من First Folio ، المنشور في عام 1623 ، والنحت في نصب جنازته في ستراتفورد أبون آفون، حيث توفي شكسبير عام 1616 عن عمر يناهز 52 عامًا.

نقش ويليام شكسبير كما يظهر في الملف الأول الذي يرجع تاريخه إلى عام 1623 ، كما هو معروض في دار كريستيز للمزادات بلندن ، في يناير 2020. الصورة: آندي راين / وكالة حماية البيئة
 

ومن جانبه قال الخبير الفني دنكان فيليبس، الذي حقق في العمل قبل البيع: “هناك أدلة على أن هذه اللوحة لشكسبير أكثر من أي لوحة أخرى معروفة للكاتب المسرحي، لأنها تحمل الأحرف الأولى ومؤرخة لرسام بورتريه ذو مكانة قوية بالفنان الذي رسم الصورة".

ويتابع أنه نجت الصورة منذ 400 عاما تقريبًا دون أن يصيبها سوء بفضل ملكيتها من قبل عائلة من عشاق شكسبير الذين علقوها في مكتبتهم، ومع ذلك ، قال خبير شكسبير مايكل دوبسون لصحيفة ديلي ميل إن الاقتراحات بأن اللوحة من الشاعر تفكير عاطفي.

كانت هناك العديد من الادعاءات المضادة حول شرعية لوحات الكاتب المسرحي في السنوات السابقة، في عام 2015 ، قال عالم النبات والمؤرخ مارك غريفيث إنه اكتشف ما يعتقد أنه الصورة الأصلية الوحيدة لشكسبيرفي حياته.

غلاف كتاب Herball أو التاريخ العام للنباتات بقلم جون جيرارد ، 1597. الصورة: إيلين تويدي / شاترستوك
 
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