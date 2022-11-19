قائد منتخب قطر: مواجهة الإكوادور صعبة .. والجماهير سلاحنا في المونديال

تحدث حسن الهيدوس، قائد منتخب قطر، عن مواجهة الإكوادور المقرر لها غدا الأحد، في افتتاح بطولة كأس العالم 2022.

وقال حسن الهيدوس في المؤتمر الصحفي لمواجهة الإكوادور:"نستهدف تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى، دائما ما تكون البدايات صعبة للغاية، ولكن سنبذل أقصى ما لدينا من جهد من أجل حصد نقاط المباراة الثلاث".

وتابع " سنلعب ضد الإكوادور وهو منتخب متمرس ولديه خبرة في كأس العالم".

وأضاف "نتمنى أن نظهر بصورة جيدة تليق بالحدث الكبير، بالطبع شرف كبير لي أن أكون قائد منتخب قطر في أول مشاركة له في كأس العالم".

وأردف "نحتاج دعم الجمهور في البطولة، لتحويل الضغوضات من سلبية إلى إيجابية، وأعتقد أن الجمهور سياساعدنا في ذلك".

ويقع منتخب قطر في المجموعة الأولى من منافسات كأس العالم بجانب السنغال وهولندا والإكوادور .