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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد رمضان يظهر من بروفة الاستعداد لحفل دبي.. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان

شارك الفنان محمد رمضان، جمهوره بروفات حفله في مركز التجارة العالمي بـ دبي.

نشر محمد رمضان، ڤيديو من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام” وعلق قائلاً: “من بروفتي الأخيرة لحفل اليوم بمركز التجارة العالم بدبي واستلام جائزة النجم الأكبر في العالم العربي في مهرجان فيلم فير”.

محمد رمضان وشاهيناز يدخلان الأعلى مشاهدة بـ لو ناسيين

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وطرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أغنية لو ناسين والتى يقدمها كل من محمد رمضان وشاهيناز فى أول تعاون بينهما.

الأغنية من كلمات إبراهيم الجندي وإسلام شندي وألحان شريف عبادة ومن توزيع إيهاب.

ونشر محمد رمضان فيديو له، وتحدث فيه قائلًا: “كنت في قاعدة وبقول إن ربنا بيحب الإنسان الطماع ما دام الطمع في ربنا مش في بشر، ورد حد قالي طمعك دا محدش هيسمحلك بيه ولو كبرت هيحاولوا يقصوا جناحاتك”.

وعقب محمد رمضان في نهاية كلامه جزء من أغنيته الجديدة، وجاءت الكلمات ردًا علي التعليق الذي تلقاه: “مليش جناح علشان تقصوه ولا عيني زجاج علشان تكسروه”.

واستأنف الفنان محمد رمضان تصوير مشاهد مسلسله الجديد العمدة بشارع المعز وسط حراسة أمنية مشددة. وتسبب محمد رمضان فور ظهوره بشارع المعز  تجمهر الجمهور حول سيارته الرنج روفر لالتقاط الصور التذكارية معه الا ان البودي جاردات التى وفرتها الشركة المنتجة منعتهم من التصوير إلا بعد انتهاء التصوير.

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