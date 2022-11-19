بنى سويف .. مصرع شخص سقطت سيارته في مياه ترعة الإبراهيمية

لقي شخص "خمسيني" مصرعه غرقًا إثر سقوط سيارته بمياه ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، جرى نقل جثته لمشرحة مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية إخطارًا مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بمياه ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "شريف عبد الوهاب أحمد" 52 عامًا، مقيم شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر ببني سويف، وجرى إستدعاء يارة إسعاف نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيباة العامة.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، لإستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.