عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بنى سويف .. مصرع شخص سقطت سيارته في مياه ترعة الإبراهيمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقي شخص "خمسيني" مصرعه غرقًا إثر سقوط سيارته بمياه ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، شمال محافظة بني سويف، جرى نقل جثته لمشرحة مستشفى ناصر العام.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية إخطارًا مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوقوع حادث إنقلاب سيارة بمياه ترعة الإبراهيمية، أمام قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، شمال المحافظة.

حملات قومية لتحصين الثروة الحيوانية من الأمراض في بني سويف

بني سويف تتحرك لعلاج الأطفال مرضى السكر

وبالإنتقال والفحص، تبين أن الحادث نتج عنه وفاة "شريف عبد الوهاب أحمد" 52 عامًا، مقيم شارع جمال عبد الناصر بمدينة ناصر ببني سويف، وجرى إستدعاء يارة إسعاف نقلت جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام، تحت تصرف النيباة العامة.

وجارٍ إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، لإستصدار تصريح الدفن بناءًا على تقرير مفتش الصحة المختص.

بني سويف الثروة الحيوانية وزير الداخلية الداخلية النيابة العامة مساعد وزير الداخلية محافظة بني سويف امن بنى سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

البداية بـ 6 سلع أساسية | محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن الأسعار

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

13 جنيها زيادة في سعر الذهب على أساس أسبوعي

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يوجه باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري

ترشيحاتنا

لتحسين صورة الإسلام.. وصول الداعية الكبير «ذاكر نايك» إلى مونديال قطر

مش هنقفل.. مصير المدارس حال استمرار الفيروس المخلوي| شاهد

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

شاهد| صراع رونالدو وميسي يتحول للشطرنج قبل انطلاق كأس العالم

تصرّف جماعي من أولياء أمور بسبب الثانوية العامة | خبير يكشف

اتحاد السلة: تغريم الأهلي والزمالك ومنع الجماهير 3 شهور والتحقيق مع مدرب الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الموز تفوق التوقعات .. أبرزها حرق الدهون وتقوية المناعة

مطعم أمريكي يقدم 5000 وجبة مجانية مع كل هدف يسجله منتخب بلاده

بعد الهجوم عليها.. تعليق صادم من البلوجر الشهيرة نادية الخولي عقب زفافها

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ