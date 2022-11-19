ميريام فارس تحتفل بطرح أغنيتها فى كأس العالم .. إنها الليلة

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي تويتر، صورة من أغنية كأس العالم، والتي اشتركت فيها مع النجمين العالميين نيكي ميناج ومالوما.



وعلقت ميريام فارس علي الصورة قائلة "إنها الليلة" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات المتابعين.







دخلت المغنية اللبنانية ميريام فارس التاريخ، بعد أن أصبحت أول فنانة عربية تحتل المركز الأول في iTunes أمريكا، بعد تصدرت أغنية كأس العالم ٢٠٢٢ Tukoh Taka القائمة بعد ساعات من طرحها رسميًّا من قبل الفيفا.



وشاركت ميريام فارس في غناء أغنية كأس العالم ٢٠٢٢ Tukoh Taka، مع كل من المغنية الأمريكية، نيكي مناج، والمغني اللاتيني مالوما.



وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عقب طرحها، حيث وصلت إلى المركز الأول على أي تونز أمريكا متغلبة على أغنية Unholy لسام سميث وكيم بيتراس، وهذا يجعلها أول أغنية لكأس العالم في التاريخ تحقق هذا المركز.

أحدث أعمال ميريام فارس

ومن ناحية أخري، إصدرت الفنانة ميريام فارس، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "قضيها انبساط"، من كلمات مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى وتوزيع هاني ربيعة، وصوّرت الأغنية في برلين، وظهرت في كليب الأغنية بإطلالة عصرية وأدّت رقصة من تصميمها.