عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميريام فارس تحتفل بطرح أغنيتها فى كأس العالم .. إنها الليلة

ميريام فارس
ميريام فارس

شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها ومتابعيها، عبر حسابها الشخصي تويتر، صورة من أغنية كأس العالم، والتي اشتركت فيها مع النجمين العالميين نيكي ميناج ومالوما.


وعلقت ميريام فارس علي الصورة قائلة "إنها الليلة" نالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها تعليقات المتابعين.


 


دخلت المغنية اللبنانية ميريام فارس التاريخ، بعد أن أصبحت أول فنانة عربية  تحتل المركز الأول في iTunes أمريكا، بعد تصدرت أغنية كأس العالم ٢٠٢٢ Tukoh Taka القائمة بعد ساعات من طرحها رسميًّا من قبل الفيفا. 


وشاركت ميريام فارس في غناء أغنية كأس العالم ٢٠٢٢ Tukoh Taka، مع كل من المغنية الأمريكية، نيكي مناج، والمغني اللاتيني مالوما. 


وحققت الأغنية نجاحا كبيرا عقب طرحها، حيث وصلت إلى المركز الأول على أي تونز أمريكا متغلبة على أغنية Unholy لسام سميث وكيم بيتراس، وهذا يجعلها أول أغنية لكأس العالم في التاريخ تحقق هذا المركز.

أحدث أعمال ميريام فارس

ومن ناحية أخري، إصدرت الفنانة ميريام فارس، مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "قضيها انبساط"، من كلمات مصطفى حسن وألحان أحمد مصطفى وتوزيع هاني ربيعة، وصوّرت الأغنية في برلين، وظهرت في كليب الأغنية بإطلالة عصرية وأدّت رقصة من تصميمها.

 

IMG_٢٠٢٢١١١٩_١٩٤٤٤٩
IMG_٢٠٢٢١١١٩_١٩٤٤٤٩
٢٠٢٢١١١٩_١٩٣٤٠٣
٢٠٢٢١١١٩_١٩٣٤٠٣
كأس العالم نيكي ميناج الفنانة اللبنانية ميريام فارس المغنية الأمريكية المركز الأول الفنانة ميريام فارس كأس العالم ٢٠٢٢

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

أجرأ قرار في تاريخ المونديال.. فرمان قطري إجباري يفاجئ منتخبات كأس العالم

البداية بـ 6 سلع أساسية | محافظ الإسكندرية يزف بشرى بشأن الأسعار

التعليم توضح حقيقة صرف وجبات للمعلمين في المدارس ابتداء من التيرم الثاني

خالد الغندور يكشف حقيقة تصريحات محامي كهربا حول غرامة الزمالك.. تفاصيل

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

مفاجأة في عيار 21 .. أسعار أعيرة الذهب اليوم السبت | فيديو

13 جنيها زيادة في سعر الذهب على أساس أسبوعي

ترشيحاتنا

لتحسين صورة الإسلام.. وصول الداعية الكبير «ذاكر نايك» إلى مونديال قطر

مش هنقفل.. مصير المدارس حال استمرار الفيروس المخلوي| شاهد

الأوراق المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة

شاهد| صراع رونالدو وميسي يتحول للشطرنج قبل انطلاق كأس العالم

تصرّف جماعي من أولياء أمور بسبب الثانوية العامة | خبير يكشف

اتحاد السلة: تغريم الأهلي والزمالك ومنع الجماهير 3 شهور والتحقيق مع مدرب الأحمر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الموز تفوق التوقعات .. أبرزها حرق الدهون وتقوية المناعة

مطعم أمريكي يقدم 5000 وجبة مجانية مع كل هدف يسجله منتخب بلاده

بعد الهجوم عليها.. تعليق صادم من البلوجر الشهيرة نادية الخولي عقب زفافها

فقد 13كجم.. سر وصفة إيلون ماسك لفقدان الوزن

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

هند عصام

حورس المنتقم

اﻟﻤﺰﻳﺪ