سعر عيار 18 في محلات الصاغة اليوم 20-11-2022

سجل أوسط أعيرة الذهب استقرارا في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-11-2022، ليسجل 1104 جنيهات للشراء و1107 جنيه للبيع وذلك بالنسبة لسعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية.

واعلن موقع إيجيبت جولد برايس المتخصص في تحديد سعر الذهب مصر، ثبات سعر الذهب مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-11-2022؛ في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية

زيادة 13 جنيها

زاد سعر المعدن الأصفر علي أساس أسبوعي في محلات الصاغة بقيمة 13 جنيها في المتوسط منذ الأسبوع الماضي .

عيار 21

سجل سعر عيار 21 حوالي 1288 للشراء و1292 جنيها للبيع

عيار 24

وسجل سعرعيار 24 ؛ نحو 1472 جنيها للشراء و 1477 جنيها للبيع





عيار 14

وصل أقل سعر ذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-11-2022؛ حو859 جنيه للشراء و 861 جنيها للبيع، وذلك بالنسبة لسعر عيار 14 الأقل فئة.



سعر الجنيه الذهب



وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 10.304 ألف جنيه للشراء و 45.921 ألف جنيه للبيع.





كيف يتم تحديد سعر الذهب

قال خبراء الذهب إنه يجري تحديد سعر المعدن الأصفر عبر 3 آليات أبرزها علاقته بسعر الصرف الأجنبي وتسعيرة البورصة وقوي العرض والطلب.

ورجح المحللون أن سعر الذهب قد شهد ارتفاعا في الأسبوع الجاري علي الصعيد المحلي نظرا لزيادة الطلب علي المعدن الأصفر منذ تعويم العملة الأجنبية ورفع أسعار الفائدة.

ملاذا آمن

ويري المحللون أن المستهلكين يلجأون إلي اكتناز المدخرات والثروة في الذهب باعتباره المخزن الرئيسي للثروة وملاذا آمنا لها، موضحين أن كلما زادت المخاطر الاقتصادية علي الصعيد العالمي، يلجأ المستهلكون للاستثمار، في ظل التغيرات العالمية والاقتصادية.

وبالرغم من ذلك فإن الذهب أصبح يتأثر بالعديد من المتغيرات العالمية، وبناء عليه لا يمكن تحديد إمكانية ارتفاعه أو تراجعه في الفترات المقبلة، إلا أنه مستقر في الوقت الحالي.

المصنعية والذهب

يعتبر المقبلون علي الزواج و أصحاب المدخرات أكثر الفئات شغفا بإكتناز الذهب ومتابعة أخباره خصوصا وأن يمثل جزء هام من اهتمامهم بالمعدن الأصفر من خلال المتابعة اللحظية لسعره وتحركاته بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

ارتباط البورصات العالمية

وبحسب محللون فإن سعر الذهب محلياً مرتبط ارتباط كلي بالبورصة العالمية، خصوصا وأن هناك عاملان يتحكمان في سعر الذهب محلياً.

واعتبر المحللون إنه من بين محددات سعر الذهب هو سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، و عامل العرض و الطلب، مضيفاً أن الإقبال على شراء الذهب ضعيف خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلي أن الأقبال على شراء الذهب يكون للأستثمار و الزينة، و الهدف الرئيسي من الذهب هو التزين.

اختلاف تسعير الذهب

حيث تختلف تسعيرة الذهب من محل لآخر بحسب الدمغة والمصنعية و بحس المناطق وبالتالي فإنها تتراوح من 30 إلي 60 جنيها للجرام الواحد وبحسب سعر العيار الذهبي و التجار وبعضهم، إذ تسجل مصنعية الذهب بحسب سعر الجرام والتي تبلغ ما بين 7 إلي 10% من سعر الجرام الواحد

في حالة زيادة نسبة المعدن الموجود، وبالتالي فإن زيادة في سعر المعدن يقلل من قيمة قيراط الوحدات الأخرى والعكس، خصوصا مع استخدام أوقية الذهب والتي يبلغ وزنها 34 جرام باعتبارها وحدة قياس ووزن الذهب والحلي و السبائك.

ورش الذهب

وفي وقت سابق وقعت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية (ورشتي) بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال اصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ علي هذه الصناعة الحيوية

ويتضمن البروتوكول تقديم خدمات تمويلية لـ 25 ورشة مصنعة للذهب في منطقة الجمالية كمرحلة أولي بحد أقصي مليون جنيه للورشة الواحدة، علي أن تكون فترة السداد خلال 24 شهرا مع منح فترة سماح لمدة 3 أشهر ، وهذه ليست المرة الأولى للتعاون بين الوزارة والجهاز حيث تم تنفيذ عدد من المشروعات الناجحة بالتعاون الوثيق بين الطرفين ومن أهمها مشروع جمعيتي ومشروع السيارات المتنقلة.

أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 45.8 ألف جنيه للشراء و 45.921 جنيه للبيع

كيلو الذهب



وصل سعر كيلو الذهب 1.472 مليون جنيه للشرا و 1.48 مليون جنيه للبيع