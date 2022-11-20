عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم الصلاة تحت تأثير المخدرات.. دار الإفتاء تحسم الجدل

الصلاة
الصلاة

حكم الصلاة تحت تأثير المخدرات، عن هذه المسألة ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "ما حكم الشرع في أداء الصلاة تحت تأثير المخدرات؟  

حكم الصلاة تحت تأثير المخدرات

وأجابت دار الإفتاء، بأن الصلاة تحت تأثير المخدرات غير صحيحة ما دامت تُغيِّبُ العقل، فلا يُحْسِن متعاطيها المحافظة على وضوئه، ويختلط عليه؛ فلا يدري ما يقول وما يقرأ من القرآن، فيُنتَقضُ بذلك وضوؤه وتبطلُ صلاتُه.

ووصف الشيخ ابن تيمية المخدرات وأثرها في متعاطيها فقال في كتابه "السياسة الشرعية" (ص: 87، ط. وزارة الشئون الإسلامية-المملكة العربية السعودية): [وهي-أي المخدرات- أخبث من الخمر من جهة أنها تُفْسِد العقل والمزاج؛ حتى يصير في الرجل تخنث ودياثة -الدَّيُّوث: الذي لا يغار على أهله- وغير ذلك من الفساد] اهـ.


المخدرات تورث الفتور

ولا مِراء في أن المخدرات تُورِثُ الفُتُورَ والخَدَرَ في الأطراف، وقد قال العلامة ابن حجر المكي في "فتاواه" (4/ 233، ط. المكتبة الإسلامية) في شرح حديث أم سلمة رضي الله عنها "نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ" رواه أحمد: [فيه دليل على تحريم الحشيش بخصوصه؛ فإنها تسكر وتخدر وتفتر، ولذلك يكثر النوم لمتعاطيها] اهـ.


وذكرت دار الإفتاء، أن من أجل تأثير المخدرات وإصابتها عقل متعاطيها بالفُتُورِ والخَدَرِ فإنه لا يُحْسِن المحافظة على وضوئه، فَتَنْفَلِتُ بطنه دون أن يدري أو يتذكر، ولهذا أجمع فقهاء المذاهب على أن من نواقض الوضوء أن يغيب عقل المتوضئ بجنون أو صرع أو إغماء، وبتعاطي ما يستتبع غيبة العقل من خمر أو حشيش أو أفيون أو غير هذا من المخدرات المُغَيِّبات، ومتى كان الشخص مُخدَّرًا بتعاطي أي نوع من المخدرات غاب عقله، وانعدم تحكمه وسيطرته على أعضاء جسمه، وفقد ذاكرته فلم يَعُدْ يدري شيئًا، وانتقض وضوؤه، وبطلت صلاته، وهو بهذه الحال، ولا فرق في هذا بين خَدَرٍ وسُكْرٍ بخمر سائل أو مشموم أو مأكول، فإن كل ذلك خمر ومُسْكِر، ولقد أمر الله سبحانه المسلمين بألا يقربوا الصلاة حال سكرهم؛ فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ [النساء: 43].

وأوضحت، أن في هذا غاية النهي عن قربان الصلاة في حال السكر حتى يزول أثره، وهو دليل قاطع على بطلان صلاة السكران بمُسْكِر أو بمُفْتِر؛ لأنه في كل أحواله انتقض وضوؤه، وانتقص عقله، أو زال بعد إذ فَتَرَتْ أطرافه وتراخت أعضاؤه، واختلط على السكران أو المتعاطي للمخدر ما يقول وما يقرأ من القرآن الكريم؛ ولذا قال الله تعالى في نهيه عن الصلاة حال السكر: ﴿حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ﴾ أي: بزوال حال السُكْرِ والفُتُورِ والخَدَرِ.

حكم الصلاة تحت تأثير المخدرات المخدرات دار الإفتاء السكر صلاة السكران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فنانون يردون على مدير القاهرة السينمائي بعد تصريحاته عن "صلاة الجمعة على رد كاربت"

للمطلقات والأرامل .. مساعدات نقدية من بنك ناصر وهذه الشروط

منع النشر.. قرار عاجل من وزير التعليم بعد تسريب خطاب رسمي بـ "العامية"

1500 جنيه شهريا وتورث.. خطوات وأسباب الحصول على المعاش الاستثنائي

ولو حظك حلو هتقابلني .. كهربا يوجه رسالة بعد تعليق خالد الغندور على تصريحات محاميه | شاهد

إجراء حاسم من التعليم في جميع مدارس الجمهورية بسبب مشروبات +18 |فيديو

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

صدق أو لا تصدق| وفاة ربة منزل نتيجة عدم غسل اليدين.. التفاصيل الكاملة

ترشيحاتنا

أول تقليعات كأس العالم.. ناقة روحية تختار الإكوادور للفوز على قطر

مدرب بلجيكا يختار أفضل لاعب في منتخب مصر

قطر ضد الإكوادور.. تردد قناة مفتوحة لمتابعة مبارة افتتاح كأس العالم

حكم الصلاة تحت تأثير المخدرات.. دار الإفتاء تحسم الجدل

في ذكرى ميلاد برلنتي عبد الحميد.. تعرف على قصة زواجها من عبد الحكيم عامر

متوسط سعر الدولار في البنوك اليوم 20-11-2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد انفصالهما.. خطيبة تامر عاشور تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها

بعد تعرضها للتنمر بسبب فستان فرحها..البلوجر نادية تكتفى بالرد بهذه الصور

بفستان يشبه الأميرات.. إلهام شاهين تستعرض جمالها فى أحدث ظهور

طبيب يفجر مفاجأة عن تناول الشاى باللبن على الريق| كوارث صحية

فيديو

البرلمان الباكستاني يقر قانونا جديدا لمكافحة الاغتصاب.. تعرف عليه | فيديو جراف

تصرخ وتطلب الطعام.. الداخلية تكشف حقيقة حبس سيدة بشقة مهجورة في الإسكندرية

هل تختفي الإسكندرية بسبب التغيرات المناخية؟.. تغطية خاصة

قرار هام بشأن امتحانات الثانوية العامة.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالرازق توفيق

عبد الرازق توفيق يكتب : تكريم واهتمام ورعاية أسر الشهداء

د. صموئيل عصام

فاعلية إدارة الأداء للمؤسسات الحكومية

إلهام أبو الفتح

كل سنة وأنت طيب وبخير يا ريس

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 11

د.عمرو الديب

حدود المقدرة الاقتصادية الروسية في مواجهة التحديات

آية عبد الرؤوف

المستقبل والخوف من الغد.. ماذا نفعل؟

المستشار أسـامة الصعيدي

تبقى مصر في القمة بعد قمة المناخ

حازم الشريف

نعم للانتماء للوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ