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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة سوداء.. حلا شيحة تفاجئ متابعيها في أحدث ظهور| شاهد

حلا شيحة
حلا شيحة

نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام. 

 

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وتألقت حلا شيحة، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

 

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت حلا شيحة في المكياج على وضع لمسات رقيقة وناعمة تكشف عن جمالها، واختارت أحمر الشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

 

كما اختارت حلا شيحة، أن تضع إيشارب باللون الأسود لإكمال ظهورها الجذاب والمميز.

 

ولم تتكلف حلا شيحة، بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة .

وإليكم صور حلا شيحة 

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