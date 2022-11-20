الري: استعداد كامل للتعامل مع موسم الأمطار الغزيرة والسيول

عقد الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة موقف جاهزية شبكة الترع والمصارف ومحطات الرفع خلال موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، وسُبل الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف خلال الموسم الحالي ، وجاهزية منشآت الحماية من أخطار السيول وتطهير مخرات السيول .

حضر الاجتماع المهندس على منوفى رئيس مصلحة الرى ، والمهندس فتحى رضوان رئيس قطاع التوسع الأفقى والمشروعات ، والمهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى ، و الدكتور أسامة الظاهر رئيس قطاع المياه الجوفية ، و المهندس سامى الشابورى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية ، والدكتور أحمد مدحت مدير عام المكتب الفني للوزير ، و المهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى.

وجه سويلم بمواصلة رفع درجة الجاهزية بكافة إدارات الرى والصرف والميكانيكا والتوسع والمياه الجوفية بالمحافظات لضمان المتابعة المستمرة لشبكة الترع والمصارف والحفاظ على المناسيب الآمنة بها ، وضمان جاهزية محطات الرفع ومحطات الطوارئ ، وجاهزية منشآت الحماية من السيول ومتابعة تطهير مخرات السيول.

وصرح الدكتور سويلم بأن وزارة الموارد المائية والري تتخذ عدة إجراءات للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة والتي تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية وإجراءات إستباقية.

وتشتمل الاجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول ، حيث تم إنشاء ١٤٠٠ منشأ للحماية بمختلف المحافظات ، والتى وفرت الحماية للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط إتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء ، بالإضافة لحصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

أما الاجراءات الموسمية فتتمثل فى قيام أجهزة الوزارة المعنية بالمرور الدورى على مخرات السيول والتعامل الفوري مع أى تعديات على مجارى هذه المخرات وإزالتها ، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أي عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمامها ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر ، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.

وأضاف أن وزارة الموارد المائية والري لديها مركز للتنبؤ بالامطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام ويتم توفير هذه البيانات بشكل فورى عبر جروب واتساب يشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتسنى لجميع الجهات إتخاذ الاجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، كما تقوم الوزارة بتخفيض مناسيب المياه بالترع والمصارف بالمناطق التى يشير التنبؤ لحدوث أمطار غزيرة بها حتى تتمكن شبكة المجارى المائية من إستيعاب كميات المياه الإضافية ، بالاضافة للمتابعة المستمرة من جانب الوزارة لضمان جاهزية محطات الرفع و وحدات الطوارئ للتعامل مع أى ازدحامات مائية.

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