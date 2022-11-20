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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى..

وزير البترول والثروة المعدنية يترأس وفد مصر في قمة الفرنكفونية بتونس

صدى البلد

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الوفد المصرى المُشارك فى القمة 18 للمنظمة الدولية للفرنكفونية المنعقدة حاليا فى جزيرة جربة التونسية، بحضور أكثر من 33 رئيس دولة ورئيس حكومة، و80 وفدا ممثلا لدول ومنظمات دولية وإقليمية، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى.


دعم مصري كامل لتونس في عملية الإصلاح والتنمية

وعلى هامش فعاليات الجلسة الافتتاحية للقمة، التقى المهندس طارق الملا الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، بحضور السفير إيهاب فهمى، سفير مصر لدى تونس. 

ونقل وزير البترول والثروة المعدنية رسالة تحية وإخاء من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، متضمنة دعم مصر الكامل للإصلاحات التي يقودها الرئيس التونسى قيس سعيد. 

كما عبر المهندس طارق الملا عن جزيل شكره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التى يحظى بها الوفد المصرى منذ وصوله إلى أرض تونس الشقيقة.


إشادة فرنسية بنجاح مصر في استضافة قمة المناخ COP 27 

على جانب آخر، التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، حيث طلب نقل خالص تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أشاد بالاستضافة المصرية لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ بكل كفاءة واقتدار، وأبدى اهتماماً كبيراً بالوقوف على ما أسفرت عنه المفاوضات الجارية حالياً في هذا المضمار، متمنياً أن تنتهى في أسرع وقت ممكن بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.

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