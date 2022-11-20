أعمال خالد حماد في أولى حفلات مؤلفي الموسيقى الدرامية بالأوبرا

تنطلق أولى سلسلة الحفلات التى استحدثتها دار الأوبرا لأعمال مؤلفى الموسيقى التصويرية والدرامية فى أعمال الموسيقار خالد حماد وذلك فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل على المسرح الكبير بسهرة لمؤلفات الموسيقار خالد حماد بمشاركة المطربتين ريهام عبد الحكيم ومروة ناجي واوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجي.

ويتضمن البرنامج، نخبة من مؤلفات حماد البارزة التى تم توظيفها فى اعمال درامية منها التجربة الدانماركية ، آوان الورد ، نجيب زاهي زاركش ، أمير الظلام ، اللي بالي بالك ، العراف ، الشبح ، بيليه ، كايرو تايم ، صاحب السعادة ، الكبار ، سمير وشهير وبهير ، عوالم خفية ، افريكانو ، فلانتينو ، العشق والدم ، صعيدى فى الجامعة الأمريكية ، راجعين يا هوى ، إذاعة حب ، أحلى الاوقات ، عمارة يعقوبيان ،شورت وفانلة وكاب ،معالي الوزير ، بالإضافة إلى جاي على بالي ويا جلاد البشر.

الجدير بالذكر أن الموسيقار خالد حماد من مواليد 1971، تخرج فى المعهد العالي للكونسرفتوار عام 1995 وألتحق بالمعهد العالي للسينما ، شارك بموسيقى وألحان بعض الإعلانات التليفزيونية ثم قام بوضع الموسيقى لبعض حلقات فوازير (حاجات ومحتاجات) لشريهان عام 1993 حتى شارك بوضع الموسيقى التصويرية للعديد من الافلام السينمائة والمسلسلات التليفزيونية وموسيقى بعض برامج الأطفال الشهيرة .