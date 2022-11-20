قتلى في صفوف الجيش السوري جراء قصف تركي على شمال البلاد

أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الأحد، سقوط قتلى إثر الغارات الجوية التركية شمالي البلاد.

وحسب وكالة الأنباء السورية "سانا"، قال مصدر عسكري في بيان مقتضب إنه تم "ارتقاء عدد من الشهداء العسكريين نتيجة الاعتداءات التركية على الأراضي السورية في ريف حلب الشمالي وريف الحسكة فجر هذا اليوم".

عملية المخلب-السيف التركية

كانت تركيا، أعلنت اليوم الأحد، إطلاق عملية عسكرية جديدة ضد مسلحين أكراد شمالي سوريا والعراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، أن قواتها شنت عملية “المخلب-السيف” الجوية في شمال العراق وسوريا، لافتة إلى أن هذه المناطق “يستخدمها إرهابيون كقواعد”.

وقالت الوزارة في بيان إن العملية أطلقت “وفقاً لحقوق الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، بهدف التخلص من الهجمات الإرهابية من شمال العراق وسوريا، وضمان سلامة الحدود، والقضاء على الإرهاب في منبعه”.

ونشرت الوزارة على حسابها بموقع «تويتر» صورة لمقاتلة تقلع لتنفيذ غارة ليلية في موقع لم تحدده، وكتبت: “دقت ساعة الحساب”، في إعلان يأتي بعيد شنّ سلاح الجو التركي أكثر من 20 غارة على مواقع للقوات الكردية في شمال سوريا.

وكتبت الوزارة في تغريدتها "دقّت ساعة الحساب! سيدفع الأوغاد ثمن اعتداءاتهم الغادرة"، في إشارة إلى العبوة الناسفة التي انفجرت في إسطنبول في 13 الشهر الجاري وأوقعت 6 قتلى واتّهمت أنقرة حزب العمّال الكردستاني بالوقوف خلف تفجيرها.

فيما ذكرت قناة "A Haber" التركية، اليوم الأحد، نقلا عن مصادر في وزاة الدفاع التركية، أن الجيش التركي دمر عددا من القواعد في العملية الجوية شمالي العراق وسوريا، التي نفذت ليلة الأحد.

وقالت القناة إن العملية شملت مشاركة أكثر من 50 طائرة و 20 طائرة بدون طيار، وأن المدفعية التركية هاجمت قواعد "حزب العمال الكردستاني" الذي تصنفه أنقرة منظمة إرهابية.