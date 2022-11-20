الداخلية: ضبط 2450 متهم في 2257 قضية مخدرات بمضبوطات 377 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع فى مجال مكافحة المخدرات، عن ضبط 2257 قضية إتجار بالمواد المخدرة بإجمالى 2450 متهم.

وتم ضبط كمية من مخدر الآيس "الشابو" وزنت 282,836 كيلو جرام، وكمية من البانجو وزنت 2600,84 كيلو جرام، وكمية من الحشيش وزنت 1134,18 كيلو جرام، وكمية من الهيروين وزنت 105,458 كيلو جرام، وكمية من الإستروكس وزنت 46,294 كيلو جرام، وكمية من الأفيون وزنت 813 جرام، وكمية من مخدر فطر عيش الغراب وزنت 213 جرام، وكمية من الفودو وزنت 200 جرام، وكمية من الكوكايين وزنت 8 جرام، و30345 قرص مؤثر مخدر، و16461 قرص ترامادول مخدر، و426 قرص كبتاجون مخدر.

كما تم ضبط 3 قضايا غسل أموال بلغ الإجمالى 78 مليون جنيه متحصلة من الإتجار غير المشروع فى المواد المخدرة وضبط 13 مركز غير مرخص لعلاج الإدمان.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة بحوالى 377 مليون جنيه.

وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (48) قضية بإجمالى (50) متهم .. بمضبوطات بلغت (3 طن و 661 كيلو جرام).

وذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية ، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام .