أداب القاهرة تعلن تفاصيل الحلقات البحثية حول أعمال طه حسين

أعلنت كلية الأداب جامعة القاهرة ، تفاصيل الاحتفال بـ عام طه حسين على مدى عام 2022-2023 فى كلية الأداب.

وأعلنت كلية الأداب، عقد أول جلسات الحلقة البحثية حول أعمال عميد الأدب العربى طه حسين يوم الأربعاء 23 من نوفمبر الجارى من الثانية ظهرا حتى الرابعة عصرا بقاعة مؤتمرات.

تقام الندوة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتور عبير عبد السلام عميدة كلية الأداب جامعة القاهرة.

جامعة القاهرة

أطلقت جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حملة للتوعية بسرطان الثدي للسيدات والفتيات بالمجتمع الجامعي وذلك بالتعاون مع مستشفى بهية للكشف المبكر وعلاج سرطان الثدي.

وقال الدكتور محمد الخشت، إن الحملة استهدفت رفع مستوى الوعي بسرطان الثدي ووسائل الوقاية منه للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وذلك من خلال توزيع النشرات التوعوية وتقديم الدعم لمنتسبات الجامعة وحثهم على إجراء الفحوصات الدورية.

واضاف الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة تكثف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي، وتقدم الدعم اللازم للتوعية بشأنه، والحث على إجراء الفحوصات اللازمة له وعلاجه بشكل مبكر، حيث يعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم ويساهم الكشف المُبكر عنه في ارتفاع نسب الشفاء منه بشكل سريع.

من جانبه صرح الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أن الحملة تشمل جميع المعلومات المتعلقة بسرطان الثدي لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات، إيمانًا من جامعة القاهرة بأن صحة كل مصرية تُعد جزءًا أساسيًا من أمان المجتمع واستقراره.