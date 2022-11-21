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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

"موانئ" تضيف خدمات شحن جديدة تربط ميناء الملك عبدالعزيز بأخرى إقليمية ودولية

موانئ
موانئ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ  السعودية"موانئ"، عن إضافة شركة "Sea Lead" خدمة الشحن الجديدة "FAM" بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بالتعاون مع "الشركة السعودية العالمية للموانئ" المشغل لمحطتي الحاويات بالميناء، بما يُسهم في تنمية وتعزيز الصادرات الوطنية ويخدم الحركة التجارية وتوفير طاقات استيعابية إضافية للمصدرين والمستوردين.


وبحسب تقرير عبر وكالة أنباء السعودية “واس”، يتزامن ذلك مع بدء تشغيل خدمة "EJBS" المضافة من الخط الملاحي "Emirates Shipping line" التي تضم "ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام - ميناء الشويخ الكويت - ميناء جبل علي الإمارات - ميناء خليفة بن سلمان البحرين والعودة إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام"، وتتميز بتقليل زمن انتقال البضائع داخل موانئ الخليج العربي.

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وتُسهم الخدمات الجديدة التي انطلقت 15 نوفمبر لعام 2022م في تعزيز المكانة المحورية لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إقليميًا وعالميًا، وتعزيز ربطه بموانئ الشرق، بالإضافة إلى زيادة حاويات المُسافنة وتيسير سلاسل الإمداد، وكذلك زيادة حجم الشحنات وكسب حصة سوقية أكبر من السفن العابرة على ساحل الخليج العربي.


وتربط خدمة الشحن "FAM" ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 6 موانئ إقليمية وعالمية رئيسة هي: "تشينغداو، وشينغهاي، ونينغبو، ونانشا، وجبل علي، وميناء حمد، خلال رحلة الوصول إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام وذلك بطاقة استيعابية تصل إلى 6900 حاوية قياسية أسبوعيًا.


وتتميز خدمة الشحن "FAM" برحلة عودة مباشرة من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى ميناء تشينغداو الصيني مما يؤدي إلى تقليل المدة المستغرقة للصادرات السعودية وسرعة وصولها إلى الأسواق العالمية وزيادة تنافسيتها، والذي يترتب عليه خلق فرص تجارية كبرى و دعم المصدرين السعوديين لوجستيًا.


ويأتي هذا امتدادًا للمبادرات التي أطلقتها "موانئ" لدعم المنظومة اللوجستية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين من المستوردين والمصدرين والوكلاء البحريين، تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية لترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط للقارات الثلاث.

 

10 خدمات شحن ملاحية جديدة 
 

يذكر أن الهيئة العامة أعلنت خلال الفترة الماضية عن إضافة 10 خدمات شحن ملاحية جديدة من كبرى شركات الخطوط الملاحية العالمية، وقد شهد ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام خلال الشهر الماضي إضافة شركة "ALADIN EXPRESS DMCC" الخط الملاحي "GIX2" الذي يربطه بـ 4 موانئ إقليمية وعالمية.


وفي شهر يونيو لعام 2022م عزز الميناء تنافسيته وخططه التوسعية بإضافة مينائي شانغهاي وسنغافورة على خدمة الشحن الملاحية التابعة لشركة (PIL) بما يعزز عمليات الاستيراد والتصدير.


ويأتي الميناء في المرتبة 14 عالمياً في مؤشر كفاءة أداء موانئ الحاويات لعام 2021م الصادر عن البنك الدولي، وذلك كنتيجة مباشرة للتطوير المُستمر ومواصلة النجاحات التي أسهمت بدورها في تعزيز إنتاجيته، وتأكيدًا على ما يمتلكه من قدرات تشغيلية ولوجستية نوعية.

موانئ الهيئة العامة للموانئ الشركة السعودية العالمية للموانئ الحركة التجارية الميناء

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