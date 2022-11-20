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أعلى سعر للدولار في البنوك

تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة موقع صدى البلد، رانيا أيمن، تغطية اقتصادية حول أسعار الذهب والدولار اليوم الأحد 20 نوفمبر محليا وعالميا. 

شاهد الفيديو: 

وثبت سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك بدون أي تغيير في مستهل تعاملات  الأحد الموافق 20-11-2022، في البنوك الحكومية والخاصة.

وأعلن البنك المركزي وصول متوسط سعر الدولار نحو 24.44 جنيه للشراء و 24.51 جنيه للبيع .

وبلغ أقل سعر دولار أمام الجنيه نحو 24.42 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع في بنوك " hsbc قطر الوطني الأهلي QNB،المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المصرف المتحد، أبوظبي التجاري، التنمية الصناعية، الأهلي المصري، قناة السويس، كريدي أجريكول، بلوم، مصر".
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 24.45 جنيه للشراء و 24.52 جنيه للبيع لدي بنك الإسكندرية.

‎وسجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة ما بين شهري يناير وأغسطس 2022، سجلت نحو 20.9 مليار دولار، مقابل نحو 21.4 مليار دولار، خلال نفس الفترة من العام السابق.

و‎وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد بلغت تحويلات العاملين في شهر أغسطس الماضي نحو 2.2 مليار دولار، مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو السابق له.

من ناحية أخرى استقر سعر الدهب في مصر  مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 20-11-2022؛ في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية. 

وزاد علي أساس أسبوعي في محلات الصاغة بقيمة 13 جنيها في المتوسط منذ الأسبوع الماضي

وقال خبراء الذهب إنه يجري تحديد سعر المعدن الأصفر عبر 3 آليات أبرزها علاقته بسعر الصرف الأجنبي وتسعيرة البورصة وقوي العرض والطلب.

ورجح المحللون أن سعر الذهب قد شهد ارتفاعا في الأسبوع الجاري علي الصعيد المحلي نظرا لزيادة الطلب علي المعدن الأصفر منذ تعويم العملة الأجنبية ورفع أسعار الفائدة.

وسجل سعر جرام الدهب عيار ٢١ ، ١٢٨٨ للشراء و١٢٩٢ للبيع .
بينما سحل عيار ١٨، حوالي 1104 جنيهات للشراء و1107 جنيهات للبيع مقابل 1092 جنيها للشراء و 1084 جنيها للبيع يوم السبت الماضي بفارق 12 جنيها.

وسجل سعر أوقية الذهب 45.8 ألف جنيه للشراء و 45.921 جنيه للبيع.

وصل سعر كيلو الذهب 1.472 مليون جنيه للشرا و 1.48 مليون جنيه للبيع. 
 

رانيا أيمن سعر الذهب الدولار أسعار الذهب اليوم اسعار الدولار اليوم

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