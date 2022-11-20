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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ أسوان تستقبل وفد التعاون الدولى الكندى لبحث سبل الاستثمار

نائب محافظ أسوان
نائب محافظ أسوان تستقبل وفد التعاون الدولى الكندى

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الدكتورة غادة أبو زيد، نائبة المحافظ، باستقبال وفد التعاون الدولى الكندى برئاسة نانسى عودة، رئيس قسم التعاون بالسفارة الكندية، وذلك من أجل بحث سبل التنسيق والتعاون لدعم المشروعات الزراعية، والحفاظ على التنوع البيولوجى لأصناف نخيل البلح الأسوانى، بالشراكة مع عدد من الجهات المانحة، حيث يأتي ذلك من أجل تنمية وفتح آفاق جديدة للاستثمار .

حضر الاجتماع كل من حنان الجندى، المدير العام لمؤسسة “أم حبيبة”، والدكتور أشرف الصادق، ممثل منظومة الأغذية والزراعة، بالإضافة إلى المستشارين الاقتصادى والسياحى، ومديرى التعاون الدولى والبيئة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

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تحقيق القيمة المضافة لمنتجات التمور 

نائب محافظ أسوان تستقبل وفد التعاون الدولى الكندى لبحث سبل التعاون والاستثمار 

وخلال اللقاء، حرصت الدكتورة غادة أبو زيد على نقل تحيات محافظ أسوان لأعضاء الوفد الكندى، معربة عن تطلع أسوان وترحيبها الدائم لتعزيز جهود التعاون والاستثمار مع مختلف الجهات والمؤسسات المعنية سواء المحلية أو الدولية، ولا سيما مع الجانب الكندى، وذلك من خلال التوسع فى تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والاستثمارية التى تساهم فى استغلال المزايا النسبية للمقومات الاقتصادية والثروات الطبيعية التى تمتاز بها المحافظة، وعلى رأسها الثروة الزراعية.

وأكدت الدكتورة غادة أبو زيد أنه تم خلال اللقاء استعراض المحاور الرئيسية لخطة الاستثمار الجارى تنفيذها بالمحافظة، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة فى قطاع النخيل، باعتبار أن أسوان من أولى المحافظات المنتجة للتمور بأجود الأنواع على مستوى الجمهورية، علاوة على عرض الجهود والأنشطة المبذولة لمواجهة التحديات وتطوير أساليب وآليات زراعة النخيل لتحقيق القيمة المضافة لمنتجات التمور المختلفة، بما يساهم فى زيادة الإنتاج وتحسين الظروف الاقتصادية للمزارعين.

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دورات تدريبية لتأهيل الشباب والفتيات

وقالت الدكتورة غادة أبو زيد إنه بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تم تنظيم دورات تدريبية لتأهيل 350 سيدة وفتاة لصقل مهاراتهن بمجالات إنتاج المشغولات اليدوية باستخدام جريد النخل وخامات البيئة، بجانب رفع وعيهن بطرق التسويق والترويج عبر المنصات الإلكترونية المتخصصة.

وفى ختام اللقاء، قامت نائبة المحافظ بتوزيع الدروع والهدايا التذكارية لأعضاء الوفد، وذلك تقديراً واعتزازاً بعمق علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين المصرى والكندى.

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