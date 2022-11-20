مدير مستشفى نجع حمادي: خروج جميع طالبات المدرسة الزخرفية عقب تماثلهم للشفاء

قال الدكتور حيدر عبدالحميد، القائم بأعمال مدير مستشفى نجع حمادى العام، إن جميع الحالات المصابة بادعاء اختناق من مدرسة الثانوية الزخرفية، نتيجة استنشاق مادة غير معلومة، تم خروجهم من المستشفى عقب تلقيهم العلاج اللازم.

وتابع عبدالحميد، أن المستشفى تعامل بشكل عاجل مع جميع الحالات التى حضرت للمستشفى، حيث تم تقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمصابات، من خلال الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى حتى تماثلت جميع الطالبات للشفاء.

وأشار القائم بأعمال مدير مستشفى نجع حمادى العام، إلى أنه بمجرد وصول الحالات الأولى للطالبات المصابات إلى المستشفى، تم رفع حالة الطوارئ، ومخاطبة مديرية الصحة التى بادرت بإرسال سيارة محملة باسطوانات الأكسجين للتعامل الفورى مع الحالات.

وأثنى عبدالحميد، على دور مديرية الصحة بـ قنا ، والتى لا تألوا جهداً فى تقديم الدعم اللازم لمستشفى نجع حمادى، ودورها الهام فى التعامل الفورى مع أزمة الطالبات المصابات بحالات ادعاء اختناق، ما ساهم فى خروج المصابات خلال وقت قياسى.

وكانت مدرسة الثانوية الزخرفية بنجع حمادى، شهدت إصابة ٣٣ طالبة بحالات اختناق، عقب استنشاقهم اسبرى شطة" يستخدم فى حالات الدفاع عن النفس"، ما استدعى نقل بعضهم للمستشفى، وتوجهت بقية الطالبات بأنفسهن إلى المستشفى لتلقى الإسعافات اللازمة.

وانتقل عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية إلى المستشفى، للإطمئنان على صحة الطالبات، ومتابعة تقديم الإسعافات الطبية اللازمة، حتى تماثلهن للشفاء وخروجهن من المستشفى.