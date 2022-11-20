زي الجاهز .. شاهد طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

يعد الكيك بالبرتقال من الأكلات التي يفضلها العديد من الاشخاص، وخاصة الأطفال، ويمكن تقديم كيك البرتقال بالعديد من الوصفات الشهيه والمختلفة.

وإليكم طريقة تحضير الكيك بالبرتقال بالخطوات

مقادير الكيك بالبرتقال

3 كوب دقيق

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

1 حبة بشر البرتقال

3 بيض

1 كوب سكر

½ كوب سمن نباتي أو كوب زيت

4 ملعقة كبيرة عصير برتقال

1 ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

1 كوب حليب

طريقة تحضير الكيك بالبرتقال

أفصلي البياض عن الصفار فى وعائين مختلفين

فى وعاء بياض البيض ضيفي الملح و الفانيليا ثم اخفقي المزيج بمضرب البيض اليدوي حتى يتجانس

في وعاء صفار البيض، ضيفي السمن، السكر وعصير البرتقال ثم اخلطي المزيج حتى تمتزج المكونات ويذوب السكر ثم أضيفي البيكنج باودر وقشر البرتقال و الحليب واستمري في الخفق جيدًا، ثم ضعي الدقيق بالتدريج واستمري في الخفق للوصول إلى قوام مناسب

ضعي الخليطين على بعضهما البعض و اعيدي الخفق برفق

سخني الفرن إلى 180 درجة مئوية

ادهني قالب كيك بالسمن ورشيه بالقليل من الدقيق

صبي الخليط في القالب وأدخليه الفرن، اخبزي القالب حتى ينضج الكيك