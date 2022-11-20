محافظ بني سويف يناقش مشروع وحدات إنتاجية لتوفير مصدر دخل للسيدات

التقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ونرمين محمود مقررة فرع المجلس القومي المرأة ، لمناقشة جهود الفرع في دعم الاستراتيجية التنموية للمحافظة وكذا في مجالات التنمية المستدامة بالقرى والتمكين الاقتصادي للمرأة بجانب بعض الملفات المتعلقة بالمرأة على مستوى المحافظة.

وخلال اللقاء تمت مناقشة متطلبات إنشاء وحدة إنتاجية ومشغل لتدريب السيدات بإحدى قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " لتكون باكورة التوسع في تلك المشروعات على مستوى كل قرى حياة كريمة وكذا كل قرى بني سويف ، حيث أوضحت مقررة الفرع أن المجلس القومي للمرأة يسعى من خلال تلك الوحدات لتأهيل المرأة ليكون لها مصدر دخل كريم وتكون عنصراً منتجاً وداعماً للاقتصاد القومي.

رحب المحافظ بالمشروع الذى يدعم عن جهد المحافظة في مجال دعم الأُسر بقرى حياة كريمة ضمن خدمة من الأنشطة والبرامج التنموية المستهدف تنفيذها بقرى حياة كريمة لتواكب وتناسب مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما وجه رؤساء مدينتي ناصر وببا بسرعة اختيار الأماكن المناسبة لاتخاذ ما يلزم لتحقيقها للمشروع وذلك بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة للوقوف على الاشتراطات المطلوبة.